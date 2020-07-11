COMISARIA VILLA ELISA: RECUPERO DE VARIOS ELEMENTOS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS
EN RELACIÓN A UNA CAUSA INICIADA DE OFICIO POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EL DÍA 8 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO UNA TAREA INVESTIGATIVA, LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE LOGRÓ UBICAR A MENORES DE EDAD QUE HABRÍAN INTENTADO VENDER LOS BIENES SUSTRAÍDOS Y QUE LUEGO DE VERSE ACORRALADOS POR PERSONAL POLICIAL SÉ QUE ENCONTRABA REALIZANDO INTENSAS RECORRIDAS POR LA ZONA, ABANDONARON LOS ELEMENTOS EN UN DESCAMPADO.
SE INFORMÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENÓ EL FORMAL SECUESTRO DE:
DOS JUEGOS DE RUEDAS COMPLETAS DE KARTING
OCHO RUEDAS (DOS CON LLANTAS CROMADAS Y DOS CON LLANTAS NEGRAS)
UN PAR DE BOTAS
UN TV SMART 43”
UNA TAPA DE MOTOR
UN CARBURADOR
VARIOS PIÑONES DE TRANSMISIÓN D
UN JUEGO DE 21 LLAVES DE DISTINTAS MEDIDAS
UNA NOTEBOOK
UN CAÑO ESCAPE
SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR A LOS EFECTOS DE INDIVIDUALIZAR A LOS AUTORES DE ESTE ILÍCITO.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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