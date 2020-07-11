ColonNoticias

COMISARIA VILLA ELISA: RECUPERO DE VARIOS ELEMENTOS QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS

por ·

EN RELACIÓN A UNA CAUSA INICIADA DE OFICIO POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EL DÍA 8 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO UNA TAREA INVESTIGATIVA, LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE LOGRÓ UBICAR A MENORES DE EDAD QUE HABRÍAN INTENTADO VENDER LOS BIENES SUSTRAÍDOS Y QUE LUEGO DE VERSE ACORRALADOS POR PERSONAL POLICIAL SÉ QUE ENCONTRABA REALIZANDO INTENSAS RECORRIDAS POR LA ZONA, ABANDONARON LOS ELEMENTOS EN UN DESCAMPADO.

SE INFORMÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENÓ EL FORMAL SECUESTRO DE:

DOS JUEGOS DE RUEDAS COMPLETAS DE KARTING

OCHO RUEDAS (DOS CON LLANTAS CROMADAS Y DOS CON LLANTAS NEGRAS)

UN PAR DE BOTAS

UN TV SMART 43”

UNA TAPA DE MOTOR

UN CARBURADOR

VARIOS PIÑONES DE TRANSMISIÓN D

UN JUEGO DE 21 LLAVES DE DISTINTAS MEDIDAS

UNA NOTEBOOK

UN CAÑO ESCAPE

SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR A LOS EFECTOS DE INDIVIDUALIZAR A LOS AUTORES DE ESTE ILÍCITO.

__

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Post Views: 39

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *