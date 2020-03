Comienza las inscripciones para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías

La preinscripción se realiza entre el 27 y el 31 de marzo completando un formulario por internet https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia

A quiénes les corresponde?

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales

Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

una prestación de desempleo.

jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Trámite

Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

