Colón fue sede de la Final Departamental de los Juegos Evita en Deporte Adaptado

Lanzamiento de bala, velocidad y salto en largo fueron las disciplinas que se practicaron en una nueva edición de los Juegos Nacionales en el Parque Quirós.

Sen realizó este miércoles en Colón la instancia departamental de los Juegos Nacionales Evita en deporte adaptado en el Parque Quirós, clasificatorio al provincial.

El equipo de la Dirección Municipal de Deportes coordinó las distintas disciplinas que se disputaron: salto en largo, carreras y lanzamiento de bala.

«Participaron las tres categorías (sub 14, sub 16 y sub 18) con chicos de Colón, San José, Villa Elisa, Ubajay y Concepción del Uruguay; de acá sacaremos un equipo clasificatorio para los Juegos Evita Provinciales», comenta Marita Tuyaré, profesora de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado.