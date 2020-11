Colón dispuso la habilitación de la Temporada de Verano 2020-2021

Mediante un decreto firmado este viernes, se establecieron pautas y requerimientos tanto para prestadores turísticos como para las personas que decidan vacacionar en la ciudad

Mediante un decreto firmado este viernes, se establecieron pautas y requerimientos tanto para prestadores turísticos como para las personas que decidan vacacionar en la ciudad.

Este viernes, mediante el Decreto 427/2020, la Municipalidad de Colón habilitó las actividades turísticas en todo el ámbito de la jurisdicción del municipio a partir del próximo viernes 4 de diciembre. Dicha habilitación tendrá vigencia mientras que las condiciones epidemiológicas y sanitarias así lo permitan.

Se estableció un aforo máximo del 50% de la capacidad máxima de carga o plazas disponibles de las actividades turísticas habilitadas. Dicho aforo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la cual será evaluará su ampliación por el CoES local, de acuerdo a la situación epidemiológica del momento. Se definió, además, que cada establecimiento que cuente con más de una unidad de alojamiento, deberá mínimamente disponer de una de ellas como unidad de aislamiento.

Los turistas que quieran vacacionar en la ciudad, deberán registrarse en la plataforma “VacacionAR” que dispondrá el gobierno nacional, contratar un seguro de reembolso o seguro de viajero y contar con la aprobación por parte del municipio vía correo electrónico.

Los visitantes familiares o de cortesía que se alojen en establecimientos no rentados, así como los propietarios no residentes, también deberán registrarse y aguardar su aprobación, y no será obligatorio para ellos contar con el seguro. Para el caso que la aplicación “VacacionAR” no estuviere disponible para estas modalidades, se instrumentará un sistema alternativo de Trámite Anticipado de Ingreso, y mismo respecto de otros casos contemplados en el protocolo de ingreso, como trabajadores esenciales.

Los residentes en la provincia de Entre Ríos deberán registrarse previamente y no será obligatoria la contratación de un seguro para viajar a nuestra ciudad. Los residentes en el departamento Colón no deberán realizar ningún tipo de trámite.

El Municipio implementará un Centro Operativo de Control de Ingreso facultado para gestionar trámites de ingreso, requerir y registrar datos de ingresantes, evacuar consultas, decidir sobre la aplicabilidad del Protocolo de Ingreso a la ciudad vigente, y coordinar el trabajo de los puestos de control dispuestos en los accesos de la ciudad.

Por último, se establece la realización de una campaña de comunicación tanto para turistas como residentes, respecto a la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención de la temporada, destacando los cuidados y pautas para el disfrute de un verano responsable.

En los próximos días estará disponible una guía con toda la información necesaria para vacacionar en Colón de manera responsable, y se trabaja en el diseño de una sección dentro de la web del municipio, para brindar información y noticias para visitar Colón, además de los canales habituales de comunicación, y el Asistente Virtual del sitio web de la Secretaría de Turismo.

Quienes quieran recibir información adicional pueden comunicarse a ingresoacolon@gmail.com

Recordamos que la plataforma nacional “VacacionAR” aún no se encuentra operativa, por lo que no podrán todavía registrarse trámites de ingreso por vacaciones. Los demás ingresos habituales podrán realizarse al mismo correo con 48 horas de anticipación.