Colón adhiere con distintas actividades a la Semana de la Accesibilidad

El viernes llegará a la Ciudad la titular del Iprodi, el domingo habrá una caminata por la inclusión y el lunes se presentará el espectáculo de “Los Bonette”

El 15 de marzo se conmemora en la Argentina el Día de la Accesibilidad, con motivo del aniversario de la sanción de la Ley Nacional Nº 24.314, de “Accesibilidad de personas con movilidad reducida”, que extiende el marco de aplicación de la accesibilidad al conjunto de ámbitos urbanos y edilicios.

La Municipalidad de Colón participa de la agenda provincial y una de las actividades tendrá lugar este viernes 19 con una jornada de Accesibilidad, una mesa de trabajo de planificación para el desarrollo de una Ciudad accesible. Se realizará a las 17,30 en el salón de ADCADIS, Ferrari 638, con la participación de Inés Artusi, titular del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI). La charla estará a cargo de Cecilia Bonino del equipo técnico del Iprodi.

El Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad acompaña también la actividad prevista para el domingo 21 con una “Caminata por la Inclusión” a las 18 horas partiendo desde Plaza San Martín hacia Plaza Washington en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. Se pide llevar un globo y se celebrará además con un show de circo y mesa de dulces. A la actividad convocan la Asociación Síndrome de Down “No me Olvides” y el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad.

Adhiriendo a la fecha, desde el área municipal se invita también a celebrar la diversidad, utilizando medias de diferente color. Puede enviarse la foto por mensaje privado al Facebook: Área Discapacidad Colón y compartirla además en las redes sociales.

Por último el lunes 22 de marzo a las 19 horas la Compañía de Arte Inclusiva “Las Ilusiones” se presentará en la Casa del Bicentenario la banda inclusiva con artistas con y sin discapacidad “Los Bonette” con entrada libre y gratuita anticipada con un cupo de 50 personas. Deben reservarse con la Asociación “No Me Olvides”.