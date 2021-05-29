CLAUSURA DE BAR EN UBAJAY
EN LA VÍSPERA ALREDEDOR DE LAS 20:00 HORAS, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA UBAJAY, TOMÓ CONOCIMIENTO QUE EN CALLE ALGARROBAL DE ESA CIUDAD ESTARÍA FUNCIONANDO UN BAR, Y AL CONCURRIR PERSONAL POLICIAL CONSTATÓ LA PRESENCIA DE CINCO PERSONAS EN SU INTERIOR MÁS SUS DUEÑOS, NO CUMPLIENDO POR ENDE CON LAS NORMATIVAS ACTUALES Y DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, SE INFORMA DE LO OCURRIDO A LA SECRETARIA DEL JUZGADO FEDERAL A CARGO DEL DR. CLARETT, QUIEN ORDENA SE REALICE NOTIFICACIÓN AL PROPIETARIO DEL LUGAR, UN CIUDADANO DE 56 AÑOS DE EDAD, DEL DNU 287/21 Y 334/21 Y DECRETO PROVINCIAL 1115/21, DECRETO MUNICIPAL Nº118/2021; COMO ASI TAMBIEN DESPUES DE IDENTIFICAR A LOS CLIENTES PRESENTES SE LES PIDIÓ RETIRARSE HACIA SUS DOMICILIOS.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415