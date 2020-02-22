CINCO ALLANAMIENTOS EN COLON POR ESTUPEFACIENTES
EN LA VÍSPERA PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE ESTA DEPARTAMENTAL LLEVO A CABO DE MANERA SIMULTÁNEA CINCO ALLANAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COLON EN UNA CAUSA INICIADA DE OFICIO POR SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY 23737, QUE SE PROLONGARON POR VARIAS HORAS HASTA PASADA LA MEDIA NOCHE. EN EL LUGAR PRESTARON COLABORACIÓN DE LAS DIVISIONES TOXICOLOGÍAS DE LA DEPARTAMENTAL URUGUAY, VILLAGUAY, SAN SALVADOR, VILLAGUAY Y GUARDIA ESPECIAL DE COLON.
COMO RESULTADO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE MÁS DE CUARENTA MIL PESOS EN EFECTIVO, ENVOLTORIOS CONTENIENDO CLORHIDRATO DE COCAÍNA, VARIOS TELÉFONOS CELULARES Y CHIPS DE TELEFONÍA CELULAR, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, TAMBIÉN CUATRO MOTOS, DOS AUTOS, SE IDENTIFICÓ A SIETE PERSONAS Y LA DETENCIÓN DE DOS SUJETOS QUE SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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