Cierre de las III Jornadas de Literatura Entrerriana en la Sede Uruguay

Este sábado 3 de septiembre tuvieron lugar en la Sede Uruguay las actividades de cierre de las III Jornadas de Literatura Entrerriana “Nuestros Escritores, Nuestro Canon. Lecturas a dos orillas”. En esta oportunidad, un gran número de asistentes integrado por docentes, investigadores y estudiantes de nuestra Universidad, junto a escritores y artistas de la región, confluyeron en diferentes lugares de intercambio dentro de los cuales se destacaron las conferencias de especialistas, mesas ponencias simultáneas, mesas de lectura y espacios culturales de difusión. De esta manera, se concluyó de manera exitosa con la propuesta iniciada días atrás en la Sede Paraná de la Facultad de Humaniidades, Artes y Ciencias Sociales.

Palabras de apertura

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Prof. Mariano Rozados -Responsable de la Sede Uruguay- y la Dra. Alfonsina Kohan -Coordinadora de las Jornadas-. En su oportunidad, el Prof. Rozados señaló que: “Celebramos la decisión de trabajar estas Jornadas en ambas Sedes y agradecemos a todo el equipo de trabajo de Paraná y Concepción del Uruguay para que este espacio de diálogo, debate e intercambio sea posible. En este sentido, quiero destacar la calidad del Programa, tanto en la organización como en la participación de estudiantes de nuestra Sede que están haciendo sus primeros pasos en materia de investigación. Nos llena de suma satisfacción que nuestras y nuestros jóvenes se involucren en la producción y divulgación de saberes desde las cátedras y, en particular, los estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura que vienen participando y obteniendo becas de diferentes programas de investigación de nivel municipal y nacional, un hecho que habla muy bien de ellos, así como también, del trabajo que vienen desarrollando sus docentes.”

En su oportunidad, la Dra. Kohan -luego de agradecer el apoyo recibido por parte de las autoridades de nuestra Facultad y Rectorado, así como también, de los equipos de trabajo de las Sede Paraná y Uruguay- se propuso historizar los comienzos de las Jornadas: “En el año 2014 comenzamos con unas Jornadas muy modestas, que se llamaron ´De la Literatura al Cine: distancia y cercanía”, pero no sabíamos cuál sería el objeto que se iba a trabajar allí y nos sorprendió que había un gran número de textos, lecturas, transposiciones de escritores entrerrianos, no todos, pero en su gran mayoría. El segundo encuentro lo hicimos en 2016, se llamó ´Literatura y otras Artes. Entre Ríos desde la obra de Juan José Manauta’, a partir de allí comenzamos a plantearnos problematizar el ‘canon’ provincial. En el año 2017 armamos las terceras Jornadas, las primeras que llamamos Literatura Entrerriana, y desde el vamos planteamos conceptos polémicos, porque hablar de literatura entrerriana es un concepto polémico. ¿Qué es y que no es literatura entrerriana? Este disparador abrió una serie de debates: ¿es un área cultural, regionalismo, región literaria, literatura provincial, polisistema dentro de la literatura nacional? Más allá del nombre, tenemos que leer a los nuestros y nuestras. Esto fue creciendo y en 2019 hicimos una nueva Jornada. Allí trazamos un homenaje al Centenario del nacimiento Juan José Manauta, y al mismo tiempo, a Claudia Rosa a un año de su fallecimiento, quien debe ser una de las personas que más nos enseñó sobre literatura entrerriana y nos invitó a pensar sobre la idea de ´canon’, otro concepto problemático.”

Desarrollo de las Jornadas

Las Jornadas tuvieron inicio con las Conferencias “Entre Ríos literario: una cartografía posible” a cargo de la Dra. Alfonsina Kohan (UADER) y “Aproximaciones a la literatura entrerriana de fines de siglo XIX. Entre el terruño y la nación” por la Dra. Cecilia Corona Martínez (UNC). Prosiguieron con el desarrollo simultáneo de cuatro mesas de ponencia: Mesa 1. “Confluencias”, coordinada por la Prof. Fernanda Spada; Mesa 2. “Cartografías del paisaje literario”, coordinada por la Prof. Paula Aguilar; Mesa 3. “Escritura de mujeres”, coordinada por la Prof. Ma. Lucrecia Caire y; Mesa 4. “Literatura y cruces disciplinares”, coordinada por la Prof. Alicia Avellana. Posteriormente tuvieron lugar las mesas de lectura denominadas “Poetas entrerrianas: subjetividad y afectividad” y “Literatura entrerriana: posibles abordajes teóricos para el aula de Literatura”, coordinada por la Prof. Carla Rossi; y “Literatura entrerriana y espacios culturales de difusión”, coordinada por Margarita Presas.

