Este jueves 28 de abril, a partir de las 19 horas y en modalidad virtual, se realizará la charla gratuita «Colocación de revestimientos cerámicos con mezclas adhesivas de base cementícea. Recomendaciones para colocación segura, sin desprendidimientos». La actividad es organizada por el Grupo de Investigación GIICMA, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia.

La formación está destinada a Maestros Mayores de Obras, Técnicos Constructores, Arquitectos, Ingenieros y estudiantes que participan en el proyecto, dirección, ejecución y control de pisos y revestimientos cerámicos.

El temario incluye: diferentes tipos de mezclas adhesivas (estándar, para porcelanatos, flexibles); composición y propiedades básicas de los pegamentos (adherencia y tiempo abierto); propiedades especiales (impermeabilidad, fraguado rápido, etc.) y requisitos normativos; elección correcta del pegamento en función del tipo de aplicación: usos corrientes y colocaciones bajo condiciones críticas (sobre losa radiante, piezas de grandes dimensiones, sobre sustratos no convencionales: paneles cementíceos, placas de cartón-yeso, etc.); análisis de las patologías de desprendimiento más frecuentes y recomendaciones para evitar el desprendimiento de los cerámicos

El expositor será Maximiliano Rearte, instructor técnico del Departamento de Promoción y Asistencia Técnica de Cementos Avellaneda SA. Los interesados en inscribirse, deben completar un formulario on line que se encuentra en la web www.frcon.utn.edu.ar.

