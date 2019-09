Celina Murga: “El FICER es una gran pantalla que visibiliza el cine entrerriano”

Celina Murga cineasta entrerriana es la Directora Artística del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos. La realizadora cuenta en primera persona el crecimiento de la segunda edición del FICER.

Nacida y criada en la capital de la provincia de Entre Ríos, Celina Murga relata los inicios de su frondosa trayectoria en el sector audiovisual; recorridos que nos solo trascendieron las fronteras provinciales sino que llegaron hasta la esfera internacional. Relevancia que en todos estos años no le impidió tener como horizonte el Litoral y la intensa actividad de sus coterráneos en materia de cine. Actualmente forma parte del equipo de gestión y producción del FICER que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de octubre en Paraná.

Los inicios y la vuelta a Paraná

“Me fui de Paraná con el objetivo de estudiar cine. Después volví en varias oportunidades a la provincia a filmar mis películas. Ana y los otros, fue la primera en 2002. Si pienso en ese momento había muy poco desarrollo audiovisual en la ciudad y en la provincia. En función de eso, me da mucha alegría pensar en la situación actual y valorarlo. Por eso está buenísima la apuesta del gobierno de Entre Ríos porque favorece el contexto de trabajo audiovisual, que claramente posibilita otros desarrollos”.

El crecimiento del Festival, las proyecciones y los desafíos nuevos

La edición 2018 del FICER tuvo muy buenos resultados en materia de políticas públicas para la cultura. Se trató de una iniciativa notable que demostró que hay un gran sector de trabajadores artistas vinculados con el desarrollo audiovisual y un público dispuesto a conocer la producción local y regional.

Los resultados del primer festival entrerriano habilitó también al equipo de trabajo de la Secretaría de Turismo y Cultura a tomar nuevos desafíos proyectando un nuevo encuentro aún más auspicioso.

Al respecto Celina Murga destacó que “la proyección de crecimiento del Festival de este año es muy grande, ya que se agrega un día entero de programación, nuevas salas, más contenido -ya que estaremos rondando las 50 películas- y se incorporan secciones específicas y secciones competitivas con premios. Todo esto es una apuesta y un desafío que viene de la mano de los antecedentes del año pasado, de un público que acompañó y que fue un gran motivo para crecer”.

La potencia del cine entrerriano

Durante el 2018 y en el marco del FICER, Murga fue invitada a participar en la sección de Cine Entrerriano con la proyección de su película Ana y los otros. Desde un primer momento la realizadora entrerriana se entusiasmó con la propuesta: “Formar parte de esa sección que puso en valor lo que se venía haciendo de cine en la provincia, recogiendo el pasado de ese proceso, pero también usándolo como plataforma para proyectar hacia un futuro. El año pasado esa sección se pensó para que abarcara un tiempo largo, desde el 2003 hasta acá. Fue una muy buena experiencia porque tuve la oportunidad de estar en el Festival y ver cómo el público abrazó las funciones”.

Ese primer acercamiento permitió a la realizadora volver a vincularse con la organización de la iniciativa, esta vez como Dirección Artística. “Este año para mi es un desafío muy grande que implica contribuir a la formación de un perfil, un para qué. Mi tarea en el Festival tiene dos grandes objetivos, uno es crear el lazo entre las películas y el público. Yo realmente creo que todos están con ganas de ver películas nuevas. Hoy tenemos poca oferta de pantallas o poca oferta de duración en sala, hay un déficit muy grande en el cómo se ve cine. Por eso creo que estos espacios que brinda un Festival pueden ocupar ese lugar, ese nexo; tomo mi tarea con esa misión. Por otra parte, intentaremos fomentar audiencias nuevas, que las personas se encuentren con un cine diverso que no está en las salas comerciales. El cine como lugar de encuentro con una cultura distinta con personas distintas. Para mí la idea de diversidad es muy importante y fue clave a la hora de programar”.

Además agregó que “otro desafío importante es el de fortalecer y afianzar el desarrollo de nuevas generaciones de realizadores, de técnicos y de actores del sector audiovisual en la provincia”.

“El próximo FICER será una gran pantalla que pondrá de manifiesto y visibilizará la potencia y la calidad del cine hecho en Entre Ríos y producido por las y los realizadores entrerrianos”, afirmó la directora Artística del Festival.

Según Celina Murga “la provincia ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos 15 o 18 años con una multitud de directores y realizadores que se han ido abriendo paso. Este Festival viene a recuperar esas experiencias, a potenciarlas y a mostrarlas al país.”

Al mismo tiempo, el país se acercará al Festival y al público entrerriano a través de la competencia de largometrajes nacionales, en un complementario ida y vuelta.

Invitación a convocar y conmover

“Quiero pedirle al público que se animen a ver en el cine una experiencia de encuentro con cosas que no conocemos. El cine es la posibilidad de encontrarnos con un cine especial que nos convoca y nos conmueve. Realmente nos permite ver gente diferente, que piensa, siente, vive y narra las historias de maneras distintas. Me enamoré del cine cuando realmente me di cuenta que es lo más cercano a una aventura, realmente anhelo que todos y todas puedan vivirlo así. A los realizadores les digo que es el momento de ir por más y de apostar a generar contenidos audiovisuales desde la provincia y que aprovechemos este momento donde están las condiciones y el impulso para seguir creciendo”, invitó Murga.

Un Festival con perspectiva de género

Cabe destacar que la programación, a cargo de la Dirección Artística del Festival llevada adelante por la cineasta Celina Murga, tendrá en cuenta la perspectiva de género.

“En lo personal creo que es un año en que -sin lugar a dudas- la mirada feminista tiene que estar presente de una manera contundente en todas las acciones institucionales. Este es un camino que se abrió y que tenemos que permitir que siga avanzando”, declaró.

“Desde la programación mantendremos un porcentaje alto de realizadoras mujeres y de historias con protagónicos femeninos. También en el jurado va a haber un alto componente de miembros mujeres. Esto es un criterio que se comparte con todas las áreas de producción del Festival, es por esto que si se presta atención a la nómina del staff de trabajadores y trabajadoras, la cantidad de mujeres es ampliamente contundente; y yo brindo por eso”, finalizó.

