CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES Y TIPOS DE VIOLENCIA.
EN CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE “NI UNA MENOS” PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA PARTICIPÓ DE UNA CAPACITACIÓN ORGANIZADA DESDE EL ÁREA DE COORDINACIÓN DE MUJERES GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, JUNTO A LA ASOCIACIÓN CIVIL “YANINA”, ASOCIACIÓN REVUELAN, EL COPNAF DEL DEPARTAMENTO COLÓN Y EL ÁREA DE LA NIÑEZ LA ADOLESCENCIA Y FAMILIA. EN ESTE TALLER ORIENTADO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO DESTINADO AL PERSONAL POLICIAL, SE BRINDÓ INFORMACIÓN ÚTIL COMO ASÍ TAMBIÉN HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DE LOS EFECTIVOS AL MOMENTO DE LA ATENCIÓN Y ABORDAJE CORRECTO A LAS VÍCTIMAS. DENTRO DE LOS TEMARIOS TRATADOS SE PROFUNDIZÓ SOBRE LA LEY 26485 (TIPOS DE VIOLENCIA), LEY 26061 (PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES) Y LEY 26743 (DE IDENTIDAD DE GÉNERO).
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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