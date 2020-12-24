CAMIONETA EMBISTIÓ A DOS MUJERES Y SE DIO A LA FUGA
SE INICIA ACTUACIONES A RAÍZ DE UN SINIESTRO VIAL OCURRIDO HOY A LAS 10:00 HS APROXIMADAMENTE, EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN ENTRE GOUCHON Y CHACABUCO, LUGAR DONDE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN, COLOR BLANCA, LUEGO DE IMPACTAR A DOS FEMENINAS DE 63 Y 49 AÑOS, SE DA A LA FUGA. ESTAS MUJERES FUERON ASISTIDAS Y TRASLADADAS AL NOSOCOMIO LOCAL CON LESIONES A DETERMINAR. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR CORRESPONDIENTES AL CASO
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415