CAMIONERO LESIONADO EN UBAJAY
PASADAS LAS 18:30 HORAS, PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY TOMÓ CONOCIMIENTO QUE EN LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS A LA ALTURA DEL KM 194 HABRÍA UN CAMIONERO LESIONADO. EFECTIVOS SE HACEN PRESENTES EN EL LUGAR ENTREVISTÁNDOSE CON EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN MARCA SCANIA, SEMIRREMOLQUE, CARGADO CON PLACAS DE MADERAS, UN CIUDADANO DE 48 AÑOS QUE SE DIRIGÍA DESDE LA PROVINCIA DE MISIONES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y MANIFIESTA QUE AL INTENTAR AFLOJAR LAS TUERCAS Y CAMBIAR UNAS DE LAS RUEDAS DEL CAMIÓN SE SAFA LA BARRETA PRODUCIENDO UN CORTE EN SU FRENTE. POR TAL MOTIVO SE DA INTERVENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS DE DICHA LOCALIDAD, QUIENES ATIENDEN AL MASCULINO INFORMANDO QUE LAS LESIONES SERÍAN DE CARÁCTER LEVES.-
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