CAFESG SIGUE IMPULSANDO EL MICROBANCO EN LA REGION DE SALTO GRANDE

Con la presencia de la vocal del Directorio de CAFESG, Celeste Lorenz y el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, se presentó en dicha localidad el programa “Microbanco”, el cual pretende otorgar microcréditos a micro y pequeños emprendedores.

El objetivo del programa es financiar emprendimientos de la región, ya sean nuevos o en marcha, consolidando la microeconomía emprendedora de la zona, así como fomentar la generación de nuevos emprendimientos que proporcionen a sus creadores la posibilidad de contar con un ingreso que mejore la calidad de vida de sus familias.

El crédito solicitado puede tener como destino, tanto la adquisición de maquinarias, construcción de infraestructura productiva e infraestructura de comercialización en lugar propio, compra de materia prima, insumos, mercadería, entre otros.

Al respecto Noelia Conción emprendedora de la ciudad de Feliciano comentó “me enteré por radio y vine corriendo, yo soy peluquera, trabajo en casa y además hago pastelería, si no sale una cosa sale la otra, son las únicas entradas y son para todos, estos créditos son muy importantes, yo no tengo ningún sueldo y esta oportunidad que tenemos los que no tenemos la posibilidad de sacar créditos en otros lados es muy valorable, a mí me ayudaría un montón”.

Por su parte Damián Arévalo, intendente de Feliciano resaltó “La verdad que muy contento porque CAFESG siempre está presente en Feliciano con distintos proyectos, ya sea de infraestructura o de capacitación y en esta oportunidad con Microbanco donde la economía social y los emprendedores son muy importantes para la economía local, realmente tiene mucha relevancia”.

“Hablar de una tasa del doce por ciento no existe, básicamente es una tasa totalmente subsidiada y la verdad con mucha amplitud que acá han solicitado mucho compra de insumos que no teníamos en Feliciano y esto es muy importante y no tener que caer en las mutuales de crédito o los bancos que tienen tasas que son muy altas” completó Arévalo.

Por último, el intendente de Feliciano valoró que “es muy valioso tener un Estado presente a través del direccionamiento que nuestro Gobernador de la provincia y Luis Benedetto a través del equipo de trabajo de CAFESG con este tipo de trabajo que hacemos en conjunto”.

En tanto la vocal de CAFESG, Celeste Lorenz señaló “desde que asumimos en este nuevo Directorio nos propusimos reflotar el Microbanco y llegar a toda la región de Salto Grande, es así que hoy lo vinimos a difundir a los emprendedores de Feliciano”.

“Tuvimos una concurrencia muy importante, Feliciano a pesar de ser una localidad chica tiene un caudal de emprendedores importantes por eso hemos decidido venir, tienen feria de microemprendedores, hace poco se hizo la Expo Moda, así que en ese sentido tienen mucho movimiento”, finalizó la funcionaria provincial.

Por otro lado, el programa proporciona capacitación y asistencia técnica en formulación de proyectos brindándole a los emprendedores herramientas básicas que les permitan subsistir en el tiempo, incentivando de esta manera el desarrollo económico y social de dicha región a largo plazo.