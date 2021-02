CAFESG beneficia emprendedores de Chajarí

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande en el marco de su programa de Microbanco de la Región de Salto Grande, hizo entrega de créditos a tres emprendedores de la localidad de Chajarí.

Así, Guillermo Daniel Terrusi, que tiene un emprendimiento de indumentaria señaló que destinará su crédito a la compra de mercadería y mobiliario. En tanto Marciano Garcilazo, que hace parquizaciones y jardinería destinará sus fondos a la compra de herramientas; y por último Mario Baltieri, que lleva adelante una venta de productos dietéticos y naturales también destinará su dinero a la compra de mobiliario y mercadería.

La vocal de CAFESG, Celeste Lorenz, oriunda de la ciudad de Federación, fue la encargada de formalizar las entregas que se realizaron en la sede que el organismo provincial tiene en la ciudad de Chajarí, más precisamente en el edificio del Centro Cívico “Hilda Viola de Shwamk”.

Luego de las entregas Lorenz manifestó estar “muy contenta porque en este caso pudimos entregar tres créditos de nuestro Microbanco a emprendedores de Chajarí, nuestro objetivo con esto es contribuir al desarrollo de la región, de alguna manera es darles una colaboración para que puedan seguir apuntando al crecimiento y es lo que nos corresponde a nosotros como CAFESG”.

“La idea es poder dar muchos más créditos, siempre y cuando los emprendedores cumplan con los objetivos, son tiempos difíciles y nuestra función principalmente, y los que nos pide nuestro Gobernador y el presidente de CAFESG es que estemos al lado de cada uno de los emprendedores en todas las ciudades que nos sea posible, de la más chiquita a la más grande de la región, apuntando en este caso a brindarles una ayuda económica para que puedan crecer y estar sostenidos” finalizó la funcionaria.

Por su parte, Marciano Garcilazo, uno de los tres beneficiarios relató que “yo pedí el microcrédito para comprar una máquina y poder seguir trabajando en parquizado y jardinería, la idea es adquirir más herramientas que me hacen falta, estoy muy agradecido que me ayuden a mí y a todos los que trabajan porque necesitamos y lamentablemente a veces no podemos comprar las herramientas que nos hacen falta y esto nos ayuda mucho, asique cuando me entere no lo dude”.

Por último, Guillermo Terrusi, contó que “lo vi por face, me interese, me interiorice y acá estoy por suerte, me pareció realmente una muy buena oportunidad, mi emprendimiento va a ser una venta de ropa, primero venta de hombre y si todo marcha bien vamos a sumar ropa de mujer y niños”.