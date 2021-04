CAFESG avanza con las obras de iluminación en el departamento Villaguay

En simultáneo con la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus Juan Pablo II de la ciudad de Villaguay, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande ejecuta lo que será toda la iluminación externa y perimetral del nuevo edificio, asimismo realiza la iluminación de un importante sector urbano de la localidad de Villa Clara, todo con tecnología Led de última generación.

Eduardo Mozetic, vocal del Directorio de CAFESG, recorrió in situ las obras y pudo constatar los avances y las funcionalidades de las mismas.

El funcionario destacó la importancia de los trabajos “que en estos casos están destinados a cumplir funciones distintas, ya que mientras una obra va a iluminar todo un área de servicios y aledaños como es el caso de la futura terminal de ómnibus en Villaguay, la otra, en Villa Clara, es iluminación urbana de calles en algunos sectores muy humildes de la localidad, no obstante eso, quiero destacar que desde CAFESG justamente no miramos a quién le hacemos una obra, cuando la necesidad es real no importa el color político del intendente ni el nivel socioeconómico de los vecinos, y también como en estos dos casos, la tecnología y la calidad de la obra y sus materiales es exactamente la misma, con esto quiero decir que los vecinos más humildes de Villa Clara tienen la misma iluminación que puede tener cualquier vecino de Concordia, de Chajarí, o de cualquier ciudad grande de la provincia”.

“El Gobernador ha sido muy claro en cuanto a proveer de este tipo de obras, como son agua potable, cloacas, cordón cuneta, iluminación y otras, a la mayor cantidad de poblaciones posible, sobre todo a las más pequeñas, es política de esta gestión hace cinco años acercar a los vecinos la infraestructura básica y los servicios esenciales para el desarrollo de las comunidades, y así lo venimos haciendo también desde CAFESG junto a nuestro presidente Luis Benedetto” finalizó Mozetic.

Por último, señaló “la importancia de la articulación entre los diferentes estamentos del Estado a fin de optimizar los recursos y obtener más y mejores logros en términos de calidad de vida de la gente”.

En tanto, Claudia Monjo, intendenta de Villaguay expresó que “en primer lugar estamos muy contentos con la obra que estamos haciendo de la terminal y el acompañamiento de CAFESG con esta obra de iluminación para nosotros es fundamental, es el primer aporte externo a los fondos municipales de lo que se está haciendo, así que para nosotros representa una ayuda enorme para poder avanzar”.

“Contentísimos con lo que estamos viendo, es una obra realmente importante, con todo el cableado subterráneo, uno mira y no hay cables a la vista, ahora estamos a pleno día pero durante la noche que ya hicieron una prueba para ver cómo queda, la verdad que el predio queda iluminado, las calles externas, el parque queda bellísimo, estamos muy agradecidos a este acompañamiento, a toda la gente de CAFESG, a la empresa y obviamente al gobernador Gustavo Bordet que en su momento estuvo acá recorriendo la obra y se interesó mucho y le gusto lo que estábamos haciendo y se comprometió a acompañar, así que rápidamente se comunicó en ese momento con Luis Benedetto para que trabajemos en la iluminación, fue una promesa que estamos viendo cumplida y a poco de terminarse, mas logros para la cuidad” finalizó la primer mandataria de Villaguay.

Por su parte, Silvina Dome, intendenta de la localidad de Villa Clara, también en el departamento Villaguay manifestó sentirse “muy contenta que nos hayan venido a visitar, esta obra para la localidad es muy importante porque son lugares donde faltaba iluminación así que contar con esta iluminación de alta tecnología en lugares donde son muy transitados y que une el colegio con gran parte de la localidad y hoy más que nada da seguridad, también a la gente que transita”.

“Uno de los lugares también que recorrimos que yo le contaba a Mozetic, que de mis 48 años jamás había visto iluminado ese lugar, y es muy importante porque es atrás del cementerio, donde hoy pasa el tránsito pesado y contar con esta obra la verdad que cuando se prendieron las luces a prueba la felicidad de los vecinos se manifestaba a través de mensajes de texto, llamados de que ellos se vieron incluidos dentro de la obra” continuó la intendenta de Clara.

“Como reza el cartel de CAFESG, esta fue la primer obra de esta gestión, así que siempre están acompañándonos y cada vez que vamos con una necesidad siempre están a disposición para ayudarnos a resolver” finalizó Dome.

CAFESG instala más de 190 luminarias LED de última generación en el área exterior y calles aledañas a la nueva terminal de ómnibus de Villaguay, y 36 luminarias, también de última generación, en las calles de Villa Clara.