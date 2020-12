Bordet destacó la visión federal del Presidente y sus políticas de desarrollo e inclusión

El gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández encabezaron este martes en Concordia el acto de apertura de sobres de la licitación para la readecuación del aeropuerto binacional de esa ciudad.

El mandatario nacional valoró el aporte del gobernador entrerriano y su apuesta a la unidad, mientras que Bordet resaltó la visión federal y las políticas del gobierno central.

Tras resaltar que se trata de la tercera visita que Alberto Fernández realiza a Entre Ríos, a pesar de la pandemia, el gobernador Gustavo Bordet destacó la visión federal que tiene del país el Presidente y destacó el trabajo articulado entre los gobiernos nacional, provincial y municipales “con un eje muy claro en cuanto a las decisiones políticas y a quiénes están destinadas en Argentina: claramente tienen como objetivos promover el desarrollo y el progreso, pero también la inclusión social y bienestar de la población”, resaltó el gobernador entrerriano.

Fue durante el acto de apertura de sobres de la licitación para readecuar el aeropuerto de Concordia, lo que permitirá la operación de vuelos comerciales regulares. Una obra que se encuadra en el proyecto de Conectividad de la Región de Salto Grande, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de 38 millones de dólares.

Los seis oferentes que presentaron sobres con propuestas fueron Constructora Sudamericana S.A., Luis Losi S.A., Kralicek Obras Civiles S.A. – Unión Transitoria de Empresas; Vial Agro, Ceosa – Unión Transitoria de Empresas; Riva S.A.I.I.C.F.A., Guerechet – Unión Transitoria; Dinale S.A., Tradeco – Unión Transitoria; Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Helport S.A., Sabavisa S.A. – Unión Transitoria; Rovella Carranza S.A., Esuco S.A. – Unión Transitoria.

Día Histórico

“Para la provincia de Entre Ríos y en particular para esta región de Salto Grande el de hoy es un día histórico porque estamos concretando una política de Estado que comenzamos a trazar hace muchos años con la necesidad que tiene toda esta región de poder contar con un aeropuerto, que no sólo nos vincule en una zona por excelencia turística con vuelos de pasajeros, sino también porque tiene la condición de ser un aeropuerto para cargas de producción regional», expresó Bordet en su discurso.

Hizo notar que «la región de Salto Grande tiene varias economías regionales, como arroz, forestoindustria, ganadería, pero fundamentalmente tiene citricultura y arándanos, que son productos que muchas veces a los destinos de exportación del mundo se llega por vía aérea. Por eso, poder contar con un aeropuerto que pueda evacuar la producción de arándanos, de mandarinas, de naranjas, no solo de Concordia sino también de Salto, de Federación, de Chajarí, significa tener una mejora en la competitividad de nuestras empresas y nos posibilita generar más desarrollo y más producción».

El gobernador afirmó que «esta es una zona de gente de trabajo, que pone mucho esfuerzo; y es una zona también donde hay muchas asimetrías y desigualdades, donde hay pobreza, que no la ocultamos”.

En ese marco, dijo, “tomamos la decisión después de cuatro años, de generar sistemáticamente cada vez una caída más grande en los índices de pobreza, que se sintió muy fuerte en Concordia”. Y recordó al Presidente que en su primera semana de gestión vino a Concordia “para entregar las primeras tarjetas Alimentar y esto fue una solución, justo hace un año, para muchísimos vecinos de esta ciudad».

«Entendemos que tenemos que complementar ese combate a la pobreza con posibilidades de desarrollo y crecimiento genuino. Y este aeropuerto es una obra que tiene ese propósito: Apoyar los sectores de la producción para que a través de ellos se genere más empleo de calidad, que permita la dignidad de tantas familias que necesitan ser incorporadas a la economía formal. En ese camino estamos trabajando y ese es nuestro compromiso», remarcó.

Definió luego al proyecto del aeropuerto como binacional y recordó que fue así concebido con los vecinos de Salto, a quienes agradeció, especialmente al intendente Andrés Lima por el apoyo dado desde el primer momento. «Esto habla a las claras de esta integración que hace años se viene sosteniendo entre las ciudades de Salto y Concordia, y que fue la que permitió construir oportunamente la represa de Salto Grande», recordó.

Luego brindó detalles del proyecto. «Este proyecto contempla la obra civil del aeropuerto y la integración a través del paso fronterizo para tener más fluidez en los trámites y menos burocracia». Sobre esto, recordó que tiempo atrás firmó con el Ministerio del Interior este componente que ya se tiene en marcha, y se refirió “al componente de Aportes No Reintegrables (ANR) para productores de la región de Federación, Concordia, Colón, Salto y Paysandú para generar un desarrollo productivo en arándanos y citricultura, además del sector turístico que ha sido muy castigado por esta pandemia. Estas son las oportunidades para reactivar el sector», dijo.

Agradeció la visión federal del Presidente del país y recordó que es la tercera visita que realiza a la provincia, «pese a la pandemia. Eso lo valoramos muchísimo los entrerrianos porque después de estar en abandono obras públicas durante cuatro años, rutas importantes como la autovía 18, y las rutas Nº 127 y 6, hoy todas esas obras su gobierno retomó», destacó. En ese marco, mencionó las obras nuevas iniciadas en convenio con Vialidad Nacional. «Solamente para mencionar un rubro porque esto se replica absolutamente en todas las áreas».

«Esto es fruto del trabajo articulado de los gobiernos nacional, provincial y municipales, pero que tiene un eje muy claro que es por donde pasan las decisiones políticas y a quienes están destinadas en la Argentina, y ésta claramente tiene como objetivo promover el desarrollo, el progreso y la inclusión social que con la obra pública se puedan generar las fuentes de trabajo, además del bienestar de la población», aseguró.

«En este camino nos encontrará trabajando este 2021, superando todos los obstáculos y barreras que nos puso la pandemia. Trabajando fuertemente para lograr una campaña épica de vacunación que nos permita darles seguridad a todos nuestros ciudadanos en la provincia para ir teniendo un proceso de recuperación de la normalidad. No tengo ninguna duda: el 2021 será un año de crecimiento económico, de desarrollo social y humano porque usted tiene esta firme vocación y nosotros lo acompañaremos junto con los intendentes entrerrianos», concluyó.

Unidad

En tanto, al hacer uso de la palabra, el presidente Alberto Fernández comentó que se conoció con el gobernador Bordet «tratando de sellar nuestra unidad”, y agregó: “Gracias al esfuerzo que todos hicieron acá, pudimos sostener el gobierno y llegar al gobierno nacional, y llevar adelante esa propuesta de la que habla Gustavo que nos necesita a todos. Necesita de gobernadores como Gustavo Bordet, de intendentes como Enrique Cresto que se lo robamos para que nos ayude con el gobierno nacional, y también de un gobierno nacional que esté comprometido en esta idea de desarrollar otro país», acotó.

Luego se refirió a la capital del citrus, y comentó: «En Concordia tengo mucha gente cercana que quiero mucho y que quiere mucho a la ciudad», dijo y entre ellas mencionó a Luciana Tito, que es jefa de Gabinete de la Jefatura de Gabinete y «siempre me hablaba mucho de su querida Concordia»; y a Santiago Cafiero «que está casado con una dama nacida en Concordia». Sumó también a Alberto Iribarne que «pasó parte de su niñez» en esta ciudad.

Tras afirmar que «me pone contento estar otra vez en Entre Ríos con Gustavo», el Presidente precisó que cuando acordaron trabajar juntos, «los dos lo hicimos sabiendo la necesidad que tiene Argentina de trabajar con otra lógica, de funcionar con otra lógica». A ello agregó que «Argentina es un país Federal» y que con acciones como el aeropuerto de Concordia «estamos haciendo un país más federal porque estamos promoviendo y favoreciendo un polo de desarrollo que hasta hoy no existía».

«Lo que estamos haciendo es poniendo en marcha la construcción de un aeropuerto de carga básicamente para sacar toda la producción de esta zona y también de Salto en Uruguay, que es un país hermano, sin necesidad de terminar en el puerto porteño pagando no solamente fletes hasta allí, sino también la refrigeración que necesita toda esa producción antes de ser subida a un avión para que llegue a otros destinos del mundo», acotó.

Párrafo seguido expresó el Presidente que «esta experiencia que estamos haciendo uruguayos y argentinos para desarrollar toda esta región es una experiencia que alguna otra provincia la ha hecho, como Tucumán que tiene el segundo aeropuerto internacional de la Argentina para carga fundamentalmente. Y han hecho ellos lo mismo que quieren hacer ustedes y que debemos hacer entre todos. No solamente un aeropuerto, sino también garantizar las cámaras frigoríficas necesarias para que podamos almacenar allí lo que se produce en la región y después podamos subirlas a los aviones para su carga y traslado a otros lugares del mundo”.

«Parece un tema menor pero es central porque el ahorro en fletes que se logra con esto es muy importante», continuó diciendo Fernández, al tiempo que acotó que «todo lo que se ahorra se convierte en productividad y la productividad bien entendida es más producción, más inversión y más trabajo que es el motivo que a nosotros más nos convoca. Con estas obras queremos que los que están en esta zona de Concordia y Salto y todas las ciudades aledañas puedan encontrar el desarrollo que necesitan en el mismo lugar donde han nacido, sin depender de otros, del flete que lleve la carga hasta el puerto de Buenos Aires y del frigorífico o las cámaras frigoríficas que en otro lugar mantenga refrigerada la producción hasta el momento de partir a otros lugares del mundo. Eso es desarrollarse, eso es hacer federalismo: hacer crecer cada región de la Patria».

En ese marco, mencionó que “cuando nos pusimos a trabajar en cómo hacer la Ley de ciudades alternas, lo que quisimos es sacar al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires y empezar a llegar a otros destinos del país; y también para desarrollar la federalización en la gestión política de la Argentina. Y así como Río Grande es una ciudad alterna, también lo es Concordia y merecen serlo por la dimensión que tienen, por su cantidad de habitantes y por su potencial».

“El futuro que tienen es inmenso”, dijo, y más “si empezamos a actuar con esta inteligencia que nos hemos propuesto con Gustavo, que es ayudarnos para ayudarlos, porque el destinatario final de todo lo que estamos haciendo no es ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni el municipal, son los productores de esta región, los que viven en la Argentina, argentinos que necesitan de esto para vivir mejor. Ese es el sentido de todas estas obras».

Luego señaló: «Para mí es un día de felicidad, porque realmente estamos haciendo federalismo, no lo estamos declamando. Y porque aquella unidad que entre todos trabajamos tuvo mucho sentido; unidos podemos hacer este tipo de cosas, que es hacerle más fácil la vida a los argentinos, en este caso a los hombres y mujeres de Concordia y de toda las zonas aledañas».

«Celebro con ustedes y felicitémonos en este momento en que la Navidad llega y el año termina”, subrayó y advirtió que “estamos terminando un año muy difícil para todos, también para Entre Ríos y Concordia; tenemos que saber que el riesgo no ha terminado, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser cautelosos, porque la pandemia ha vuelto a florecer en Europa y con otras características. Y tenemos que estar preparados, ya con la experiencia vivida para afrontar lo que se viene».

Y agregó: “Estamos en un tiempo de recuperación, donde la economía empieza a moverse, donde el trabajo vuelve, donde todos volvemos a tener nuestras actividades y donde tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44 por ciento de argentinos que en parte quedaron allí por los que nos precedieron en la gestión; y en parte por la pandemia».

«Cada hombre y cada mujer que están en ese pozo de la pobreza tienen que saber que hay un gobierno nacional que no los va a dejar solos, que va a estar a su lado, que no los va a desamparar, ni olvidar y que no va a cejar en su trabajo hasta el momento en que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad social Argentina», enfatizó.

Y afirmó: «A eso lo vamos a hacer con el gobierno de Gustavo Bordet y con cada uno de los intendentes de la Argentina. Cuando todo esto empezó presagiábamos las peores cosas y fuimos capaces de levantar un sistema de salud, de llegar con la asistencia, el IFE, el ATP, la Tarjeta Alimentar, a quienes necesitaban y minimizamos enormemente el daño que pudimos haber sufrido”.

“Pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado por el olvido del Estado. Si fuimos capaces de todo eso, cómo no vamos a ser capaces de hacer la Argentina que nos merecemos, hagámoslo entre todos y todas”, finalizó.

Ciudad Pujante

Por su parte, tras dar la bienvenida a las autoridades presentes, el intendente Alfredo Francolini dijo que “el aeropuerto binacional representa para todos un momento histórico y esperado por todos los concordienses y por todo el sector productivo y el sector turístico”.

Aseguró que Concordia, a la que definió como una ciudad pujante y solidaria “no tiene techo para crecer en este modelo de producción, de trabajo y de desarrollo” que impulsa el Presidente.

Finalmente, completó: «Estamos preparados para seguir trabajando en forma conjunta con la provincia y la Nación para que Concordia despegue y tenga el progreso que necesitamos».

Presencias

También participaron de las actividades la vicegobernadora Laura Stratta; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan José Bahillo; la esposa del gobernador, Mariel Ávila; legisladores provinciales y nacionales y otros funcionarios del gobierno entrerriano. Por el gobierno nacional estuvieron el jefe Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el presidente de Enhosa, el concordiense Enrique Cresto; y el embajador de la República Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne, entre otros.

Detalles de las obras

La licitación cuyas propuestas se abrieron este martes comprende el diseño, la construcción y readecuación del aeropuerto Comodoro Pierrestegui, de Concordia. Esta obra, que se prevé completar en dos años, permitirá mejorar la competitividad de los sectores productivos y posicionar a la región como destino turístico nacional e internacional favoreciendo la conectividad, y se enmarca en el Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.

El gobierno provincial recibió un préstamo del BID por 50 millones de dólares para el desarrollo de ese programa, y parte de los fondos cubrirán los costos del contrato para los trabajos en el aeropuerto que tendrá carácter binacional.

El llamado a licitación fue realizado por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Unidad Ejecutora Provincial. Se estipula que el periodo del diseño sea tres meses y el de construcción 18 meses.

El proceso se efectúa conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación del BID, siendo esta licitación abierta a oferentes de todos los países que se especifican en las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras que financia este entidad internacional.

Componentes

El Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande se estructura en cuatro componentes que incluye la Integración y Desarrollo Productivo, la Conectividad de la Región, la Coordinación Integrada de Fronteras, y la Gestión y Administración del Programa.

Uno de ellos, el Componente 2, la Conectividad de la Región, comprende una inversión de 38 millones de dólares para readecuar el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia con el fin de posibilitar la operación de vuelos comerciales regulares.

Para ello, se prevé readecuar la pista existente de 1.600 metros y su extensión a 2.000 metros, incluyendo zona antichorro y capa resistente de RESA; construcción de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves; adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno; mejora de la vía de acceso al aeropuerto y construcción del nuevo estacionamiento; y camino y cerco perimetral. Y a esto se suma, la construcción de una nueva terminal de pasajeros y torre de control; equipos; redes de abastecimiento y tratamiento de agua.

Se aclara además que, al ser el predio de jurisdicción municipal, no se prevé la adquisición de terrenos, y que se financiará la supervisión técnica de las obras del aeropuerto y el estudio de factibilidad del nuevo puente vecinal entre Concordia y Salto.

Por otra parte, mediante el Componente 1, la Integración y Desarrollo Productivo, se proyecta financiar el diseño e implementación de una Agencia de promoción de exportaciones e inversiones en Entre Ríos, y los diseños de una marca regional que considere los sectores productivos y servicios turísticos de ambos países (Argentina y Uruguay), y de un fondo multisectorial para la competitividad de cadenas productivas y servicios turísticos con potencial de integración binacional.

Mediante el Componente 3 se destinarán 2 millones de dólares para la Coordinación integrada de fronteras que alcanza al sistema de TVF y la Tarjeta de Facilitación Fronteriza (TFF) para operadores turísticos; equipamiento tecnológico para el Centro de Frontera Concordia-Salto.

Finalmente, el Componente 4 refiere a la Gestión y administración del programa y prevé una inversión de 2 millones de dólares para financiar el fortalecimiento y financiamiento de la Unidad Ejecutora; el levantamiento de las líneas de base faltantes; adquisiciones de vehículos, mobiliario y equipamiento informático; auditorías financieras externas; y evaluación ex post del programa.