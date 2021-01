Benedetti se dirigió al Gobernador respecto al inicio del ciclo lectivo en la provincia: “Al menos en el tema educativo, tome decisiones”

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) hizo una apelación al gobernador en relación con la falta de precisiones sobre el inicio del ciclo lectivo. “Los entrerrianos le reclaman que no se pierda otro año de educación para nuestros niños, niñas y jóvenes”, manifestó.

Benedetti se sumó a la controversia que se ha planteado en el país y en la provincia ante el reclamo de alumnos, padres y docentes por el retorno a la actividad educativa presencial, para que se abran las escuelas y vuelvan las clases. “Es difícil entender por qué pueden estar abiertos los casinos y no las escuelas”, remarcó.

“Si por algo será recordado el gobierno de Bordet es por la inoperancia y la falta de decisión en temas estratégicos para la provincia. Se puede decir que la frase que lo ha definido es: vamos viendo”, lamentó el legislador.

“Pero los entrerrianos no podemos pasar otro año como el 2020, sin educación, con las escuelas cerradas, cuando un trabajador de un supermecado fue considerado esencial, pero no así un docente”, aseveró.

“La responsabilidad de la política es anticiparse a los problemas, y es claro que estamos ante un caso de un problema anunciado, por todo los inconvenientes que tuvimos el año pasado; por lo tanto, el gobierno debe tomar decisiones ya. El gobernador está a tiempo de tomar las riendas para ser él, como corresponde, quien resuelva la controversia con los gremios docentes, quien les asegure a los docenes la infraestructura necesaria en las escuelas para garantizar el cumplimiento de los protocolos, quien garantice la conectividad en caso de que sea necesario interrumpir las clases en algún período”, expresó luego.

Benedetti concluyó: “El 2020 fue uno de los años más difíciles para el aprendizaje de nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños. Le pido al gobernador que haga de la educación una prioridad, que diseñe un plan para garantizar la enseñanza aún en las circunstancias extraordinarias que nos tocan vivir. Allí nos encontrará a los dirigentes de la oposición acompañándolo”.

__

Prensa Atilio Benedetti