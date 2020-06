Bastian: “lo que está pasando en la localidad de Colón nos afecta y me obliga a tomar medidas más estrictas”

Ante los casos positivos de coronavirus en la localidad vecina de Colón, Gustavo Bastian Intendente de San José decidió en los últimos días nuevas estrategias para resguardar la salud de los y las sanjosesinas y evitar que la transmisión comunitaria llegue a nuestra ciudad.

“Estamos trabajando como lo hicimos todo este tiempo para evitar que el virus llegue a nuestra ciudad. Fuimos uno de los primeros Municipios en adherir al aislamiento social obligatorio, cerrar nuestros ingresos, instalar el uso obligatorio de tapabocas y organizar a la sociedad con salidas mínimas por terminación de DNI para evitar la circulación del Coronavirus y hemos establecido una serie de decretos siempre en consonancia con lo dispuesto por el gobierno provincial y el nacional, entendiendo que el asesoramiento de epidemiólogos, médicos y científicos en los equipos del gobierno hoy marcan claramente el camino a seguir para cuidar a la población”, destacó el Intendente.

“Voy a decir una frase que utiliza siempre en conferencia nuestro Presidente Alberto Fernández y es que el virus no nos busca, sino que nosotros buscamos al virus. Así que lo que está pasando en la localidad de Colón nos afecta y me obliga a tomar medidas más estrictas. En San José no hay ningún caso confirmado hasta el momento y eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho; es el resultado de la cuarentena y las restricciones que cada ciudadano y ciudadana ha sabido respetar”, reflexionó.

“Seguimos estrictamente cada protocolo de Nación y Provincia y además decidimos reforzar no sólo el sistema de atención primaria de salud, sino también la asistencia alimentaria y la contención social. Aumentamos los recursos en comedores municipales y la entrega de medicamentos y desde este sábado fuimos pioneros en la conformación de un Comité de Emergencia Productiva para cuidar la salud, nuestras cadenas de valor y el empleo” manifestó el Intendente y concluyó: “estoy orgulloso y agradecido del rol de cada sanjosesino y no fue en vano lo conseguido, lamentablemente volvimos a Fase 1 y hoy nos vemos todos afectados por la irresponsabilidad de cuatro personas de Colón, con un escenario ahora más cercano y más peligroso, por lo que necesitamos redoblar los esfuerzos y cuidarnos más que nunca”.