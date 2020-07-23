BARRIO EL BRILLANTE: PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA RECUPERA ELEMENTOS SUSTRAÍDOS
EN RELACIÓN A UNA DENUNCIA, RADICADA ESTE MARTES, POR UN HECHO OCURRIDO SOBRE CALLE 2 DE ABRIL DE BARRIO EL BRILLANTE EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO A QUIEN LE SUSTRAJERON ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE UN CAMIÓN FORD 700 QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO. PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA LA PICADA QUE SE ENCONTRABA ABOCADO A LA TAREA INVESTIGATIVA, LUEGO DE VARIAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, LOGRA SECUESTRAR PARTE DE LOS EFECTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDAS, ELEMENTOS QUE ESTABAN EN PODER DE UN VECINO, SIENDO ESTOS:
UN AUTOESTEREO, MARCA AUDIO DRIFT, CON PORTA STEREO, CABLE AUXILIAR Y UNA (01) MANIJA DE PLÁSTICO.
SE PROSIGUE CON LA PESQUISA A LOS FINES DE LOGRAR EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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