BARRIO EL BRILLANTE: APREHENDIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
PASADA LA MEDIA NOCHE PERSONAL DEL GRUPO ESPECIAL QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS EN BARRIO EL BRILLANTE, DIVISAN UN REMIS, MARCA CHEVROLET CORSA MIENTRAS CIRCULABAN POR CALLE SUPREMO ENTRERRIANO Y VON LIEBIG. JUNTO A ESTE DOS MASCULINOS QUE ESTABAN AFUERA DE UNA VIVIENDA EN ACTITUD SOSPECHOSA, QUE AL NOTAR LA PRESENCIA POLICIAL SE SUBEN DE FORMA APRESURADA Y SE RETIRAN A GRAN VELOCIDAD. ANTE ESTA SITUACIÓN SE REALIZA UNA PERSECUCIÓN E INTERCEPTA A VARIAS CUADRAS DEL LUGAR. SE PROCEDE A LA IDENTIFICACIÓN DE DOS MASCULINOS Y EL TERCERO SE NEGÓ ROTUNDAMENTE A HACERLO MANIFESTANDO QUE ÉL NO IBA A DAR NINGÚN DATO, QUE TAMPOCO IBA A EXHIBIR SU DOCUMENTACIÓN. POSTERIORMENTE COMIENZA A PROFERIR INSULTOS CONTRA EL PERSONAL POLICIAL, ESCUPIENDO A UN FUNCIONARIO EN EL ROSTRO E INTENTANDO ACERCARSE PARA EMPUJARLO, LUEGO DE ESTO COMIENZAN A FORCEJEAR Y ANTE ESTA SITUACIÓN SE LOGRA REDUCIR A ESTE SANJOSESINO DE 35 AÑOS Y COLOCARLE LAS ESPOSAS PARA SER POSTERIORMENTE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, DONDE POR ORDEN DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC, FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO Y QUEDÓ A DISPOSICIÓN POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
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