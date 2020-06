Avanza el proyecto para multar a quienes maltraten a los animales

Hace dos semanas, se presento en el seno del Concejo Deliberante, un proyecto de ordenanza que entre otras cosas, tiene como finalidad asegurar la proteccion y cuidado de todo animal domestico.

El proyecto es evaluado en estos momentos en la Comision de Bromatologia. Se trata de una aspiracion que se ajusta a las exigencias de la comunidad que hoy cuida a sus mascotas como a un miembro mas de la familia.

El proyecto fue elaborado por el area de Zoonosis y Sanidad Animal de la Municipalidad conjuntamente con el concejal Rodolfo Negri, siendo un proyecto que se encontraba en carpeta por la presente gestion municipal desde un principio.

La normativa contempla tres aspectos vitales para considerar: por un lado la consideracion del animal como domestico, en segundo lugar el poder de contralor que tendra la Direccion de Zoonosis y Sanidad Animal y en tercer lugar, las multas que se aplicaran.

En este sentido, el escrito contempla en principio se considerara animal domestico, a todo animal de compania que por su caracteristica evolutiva y de comportamiento pueda convivir con el ser humano dentro de un ambiente domestico, recibiendo de su tenedor atencion, proteccion, alimento y cuidados sanitarios.

Los controles

Se preve en la redaccion presentada ante el organo legislativo que la Direccion de Zoonosis y Sanidad Animal sera el organo de aplicacion de la Ordenanza, quien a traves de su cuerpo de profesionales constatara las infracciones que se produzcan estableciendo el formato del Acta por via reglamentaria, elevando oportunamente las actuaciones al Juzgado de Faltas correspondiente, acompanado de otros elementos probatorios que recolecte.

El articulo 5º a su vez destaca que toda persona que presencie cualquiera de las situaciones de maltrato, y acompane su testimonio con una prueba de dicho acto, podra denunciar la infraccion ante el organo de Aplicacion, para lo cual se dispondra de una linea telefonica.

Las multas

Seran consideradas infracciones y por tanto recibiran sancion, las siguientes conductas:

– Sera sancionado con multa el abandono de un animal domestico en la via publica o en lugares privados de acceso publico.

– Sera sancionado con multa quien mantenga un animal dentro de instalaciones y/o espacios inadecuados que afecten su salud, bienestar, higiene y esparcimiento.

– Sera sancionado con multa todo aquel que menoscabe la integridad de un animal domestico ya sea por pintarlo, tenirlo, poner objetos en su cuerpo y todo acto que produzca dano en su salud y bienestar fisico.

– Sera sancionado con multa todo aquel que no tome los recaudos correspondientes a lo que exigen el cuidado y la higiene publica, que provoquen los animales a su guarda y cuidado, en la via o en los espacios publicos.

– Sera sancionado con multa a todo aquel propietario del animal que no vele por la seguridad del mismo y/o la integridad fisica y desarrolle acciones violentas y/o agresivas en perjuicio de terceros, sean personas u otros animales, cuando el mismo se encuentre en espacios publicos.

– Las multas impuestas en los puntos anteriores seran equivalentes a 50 (cincuenta) a 2.000 (dos mil) libros de nafta super –valor a considerar el de las estaciones de servicio ACA-YPF de nuestra ciudad; multas de 100 (cien) a 2.000 (dos mil) litros de nafta super –valor a considerar el de las estaciones de servicio ACA-YPF de nuestra ciudad, segun la gravedad del hecho.