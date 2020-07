ATAQUE A SILOBOLSAS: FARER CREE QUE “LA POLICÍA INTENTA DESVIAR LA ATENCIÓN PARA ELUDIR LAS MOTIVACIONES POLÍTICAS”

Días pasados, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos convocó al jefe de la Policía, comisario general Gustavo Maslein y al director de Prevención de Delitos Rurales, Mario Zárate, a los efectos de analizar la problemática que sufren los productores agropecuarios, básicamente en lo atinente a los ataques contras los silobolsas.

Entre los elementos surgidos, fueron de público conocimiento las declaraciones del propio Maslein asegurando que en las investigaciones sobre los ataques vandálicos contra los depósitos de granos “ninguno de ellos arrojó datos de que tengan que ver con acciones ideológicas, sino que el común denominador son diferencias personales o hechos aislados”, hecho que causó sorpresa en la dirigencia de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

En este sentido, el secretario de FARER y presidente de la Sociedad Rural de Gualeguay, Luciano Olivera, señaló que “es muy raro que se pueda asegurar eso ya que no tenemos información de detenciones, imputaciones ni condenas al respecto. Parece una aseveración apresurada y que busca sacarle peso al tema, ya que la matriz ideológica en este tipo de delito le agrega condimentos políticos”, remarcó.

Olivera indicó que “desde FARER nos llamó mucho la atención porque venimos esperando el resultado de las investigaciones hace un buen tiempo y hasta ahora no teníamos noticias. Es más no hay acciones judiciales que respalden esos dichos, o sea que no hay elementos objetivos que den cuenta de ello”, agregó.

El dirigente gremial recordó que “los productores rurales hemos sufrido a lo largo y a lo ancho del país más de 60 ataques a silobolsas en unos pocos meses. No es muy factible que los delincuentes comunes de la Argentina se hayan puesto de acuerdo para cometer el mismo delito en el ámbito rural. No son hechos aislados, tienen un hilo conductor gravísimo. Y en ese marco, vemos con profunda preocupación que desde el Estado entrerriano se intente desviar la atención para dejar de lado las motivaciones ideológico-políticas”, finalizó.