APREHENSIÓN DE UN JOVEN POR DESOBEDECER LA CUARENTENA
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, CIRCUNSTANCIA QUE PERSONAL POLICIAL, DE COMISARIA UBAJAY, SE ENCONTRABA RECORRIDA DE PREVENCIÓN Y CONTROL, SE PROCEDIÓ A INFORMAR A UN MASCULINO SU PROHIBICIÓN DE CIRCULAR POR LA VÍA PÚBLICA, CONFORME A DECRETO 297/20, PASADO UNA HORA SE LO ENCUENTRA EN OTRO PUNTO DE LA CIUDAD DEAMBULANDO EN FORMA PEATONAL HACIENDO CASO OMISO A LA SOLICITUD QUE ANTERIORMENTE SE LE HABÍA IMPUESTO, POR LO QUE NUEVAMENTE EN FORMA VERBAL ES NOTIFICADO POR PERSONAL INTERVINIENTE QUE “… PARA SALVAGUARDAR LA SALUD PUBLICA Y PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS ESTA DISPUESTO EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO…” DONDE NUEVAMENTE SE LE SOLICITA PERMANECER EN SU DOMICILIO. MINUTOS MÁS TARDE SE LO PUEDE OBSERVAR NUEVAMENTE A ESTA PERSONA EN LA VÍA, EL CUAL NO QUERÍA DAR EXPLICACIÓN DE LO QUE HACÍA EN EL LUGAR, QUE ANTE ESTO SE PROCEDE A TRASLADARLO A DEPENDENCIA POLICIAL DONDE ES EXAMINADO POR EL MÉDICO, PROCEDIÉNDOSE A LA NOTIFICACIÓN DE FORMA ESCRITA DE LO NORMADO EN EL ART 205º Y 239º DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, SE COMUNICÓ VÍA TELEFONÍA CON EL JUZGADO FEDERAL EN TURNO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, DR. MARIANO FORNAZARI, QUIEN DISPUSO QUE SEA CORRECTAMENTE IDENTIFICADO ESTE JOVEN DE 18 AÑOS DOMICILIADO EN UBAJAY Y NOTIFICADO DE ACTA DE ESTILO CORRESPONDIENTE QUEDANDO LUEGO EN LIBERTAD.
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