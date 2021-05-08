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APREHENDIDOS POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO E INCUMPLIMIENTO DE DNU

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EN LA MADRUGADA DE HOY PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN POR LA JURISDICCIÓN, INTERCEPTARON DOS MASCULINOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL KM 202 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, ESTACIONADOS EN LA BANQUINA EN UNA FORD RANGER Y EN EL INTERIOR DE ESTE RODADO SE VISUALIZÓ UNA RIFLE CON MIRA TELESCÓPICA. ATENTO A ESTO SE INFORMA LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO Y POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA ARMA DE FUEGO DE LA QUE NO SE ACREDITÓ CONDICIÓN DE LEGÍTIMO USUARIO. ESTOS SANJOSESINOS DE 31 Y 25 AÑOS FUERON TRASLADADOS POR PERSONAL DE LA BRIGADA DE ABIGEATO HASTA ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DONDE QUEDARON ALOJADOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA POR LA SUPUESTA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y POR INCUMPLIR CON EL DNU EN VIGENCIA.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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