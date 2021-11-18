APREHENDIDO POR TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 19:50 PERSONAL POLICIAL CONCURRIÓ A UN SUPERMERCADO, UBICADO SOBRE CALLE GÜEMES DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE MOMENTOS ANTES UN MASCULINO FUE SORPRENDIDO CUANDO INTENTABA RETIRARSE SIN PAGAR UN PRODUCTO DE PERFUMERÍA, OCULTÁNDOLO DEBAJO DE SUS PRENDAS. ESTE ACCIONAR FUE DETECTADO POR LA PROPIETARIA DEL LOCAL QUIEN DIO AVISO A SECCIÓN COMUNICACIONES DE ESTA JEFATURA. SE INFORMA LO ACONTECIDO A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO Y SE TRASLADA A ESTE SUJETO DE 31 AÑOS DE EDAD HASTA DEPENDENCIA POLICIAL, DONDE QUEDARÁ ALOJADO Y SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415