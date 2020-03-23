APREHENDIDO POR INTERNAR EVADIR UN CONTROL Y AGREDIR A UN FUNCIONARIO POLICIAL
EN LA VÍSPERA SIENDO LAS 19:30 APROXIMADAMENTE, EN CALLE CETTOUR Y 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL POLICIAL ACUDE A UN LLAMADO DE FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ. A RAÍZ DE UN INCIDENTE CON UN MASCULINO QUE TRATABA DE EVADIR UN CONTROL, ESTE SUJETO DE 60 AÑOS DE EDAD FUE APREHENDIDO POR AGREDIR A UN FUNCIONARIO POLICIAL Y HACER CASO OMISO A LAS INDICACIONES QUE SE LE REALIZABAN. SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LO OCURRIDO A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO, QUIEN DISPUSO CORRECTA IDENTIFICACIÓN ESTA ESTA PERSONA E INMEDIATA LIBERTAD. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES INICIADAS POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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