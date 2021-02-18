APREHENDIDO POR HURTO EN GRADO DE TENTATIVA.
ATENTOS A UNA ALERTA RECIBIDA, A LAS 02:00 HS APROXIMADAMENTE, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, SE HACE PRESENTE EN UN LOCAL COMERCIAL (PARRILLA), UBICADO SOBRE CALLE SAN MARTÍN, EN ESTE LUGAR SE CONSTATÓ LA PRESENCIA DE UN MASCULINO, QUE TRATABA DE HUIR POR EL FONDO DE LA PROPIEDAD. QUIEN POSTERIORMENTE SE SUPO ESTARÍA SUSTRAYENDO CABLES Y ALUMINIOS DE UNAS VENTANAS. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y POSTERIORMENTE SE TRASLADADO A ESTE MASCULINO DE 25 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLÓN, HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL. DONDE QUEDARÁ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, IMPUTADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415