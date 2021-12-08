APREHENDIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA
EN EL DIA DE AYER A LAS 23:00 HORAS, UN FUNCIONARIO POLICIAL QUE SE HALLABA FRANCO DE SERVICIO OBSERVÓ EN INTERSECCIÓN DE CALLE PÚBLICA Y ALBERDI, ZONA DE BARRIO “EL OMBÚ” DE NUESTRA CIUDAD, A UN MASCULINO QUE LLEVABA SOBRE SUS HOMBROS UNA MALLA DE CONSTRUCCIÓN. DE INMEDIATO LLAMA AL COMANDO RADIOELÉCTRICO SOLICITANDO APOYO. CON PERSONAL POLICIAL UNIFORMADO, SE CONSULTA AL CIUDADANO SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ELEMENTO QUE LLEVABA, MANIFESTANDO QUE LO HABÍA TOMADO DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN CERCANA. SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DEL MISMO, TRATÁNDOSE DE UN JOVEN DE 25 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLON.
INFORMADO EL FISCAL EN TURNO, DISPUSO EL TRASLADO A JEFATURA CENTRAL, QUE SE PROCEDA A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN Y QUE QUEDE ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE INICIÁNDOSE ACTUACIONES POR SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA.
SE ORDENÓ ADEMAS EL FORMAL SECUESTRO DE LA MALLA EN CUESTIÓN Y CUANDO SE ESTABLEZCA LA PROPIEDAD DEL ELEMENTO SEA ENTREGADO A SU DUEÑO. –
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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