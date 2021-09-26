APREHENDIDO POR ENTRAR A UNA VIVIENDA Y SUSTRAER UNA BILLETERA
EN LA MAÑANA DE HOY 07.20 UN CIUDADANO SE PERCATA DE LA PRESENCIA DE UN MASCULINO DENTRO DE SU VIVIENDA Y POSTERIOR A ESTO NOTÓ LA FALTANTE DE UNA BILLETERA CON DINERO EN EFECTIVO, DOCUMENTACIÓN, UN RELOJ, Y UNA CADENA CON CRUCIFIJO. ATENTO A ESTO, CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES EMPRENDIÓ LA BÚSQUEDA DE ESTE SUJETO, QUIEN FUE INTERCEPTADO CIRCULANDO DE MANERA PEATONAL EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE BV. GÜEMES Y EVITA DE LA CIUDAD DE COLÓN, TENIENDO EN SU PODER, DENTRO DE UNA MOCHILA, UN RELOJ QUE CONCUERDA CON EL SUSTRAÍDO, COMO ASÍ TAMBIÉN ALREDEDOR DE DOS MIL SETECIENTOS PESOS. POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A SU APREHENSIÓN Y TRASLADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DONDE QUEDÓ A DISPOSICIÓN DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC, POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO, EN TANTO LOS EFECTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS
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