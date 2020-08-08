APREHENDIDO LUEGO DE SUSTRAER UNA CAMIONETA Y PROTAGONIZAR ACCIDENTE
EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE CHACABUCO AL 400, EN EL QUE ES PROTAGONISTA UNA CAMIONETA RENAULT KANGOO, QUE IMPACTO A OTRO RODADO Y LUEGO DE ESTO SE DAN A LA FUGA SUS OCUPANTES DEL INTERIOR DEL VEHICULO. UNA VEZ LOCALIZADO EL PROPIETARIO DE ESTE RODADO SE ANOTICIA DE QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDA DEL FRENTE DE SU DOMICILIO. PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES LOGRA LA APREHENSIÓN DE UN MASCULINO DE 19 AÑOS DE QUIEN SE SOSPECHA PARTICIPACIÓN EN EL HECHO PUESTO QUE DEJO SU DNI DENTRO DEL RODADO SUSTRAÍDO. SE CONTINÚA CON LA TAREA INVESTIGATIVA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON A LOS EFECTOS DE INDIVIDUALIZAR E IDENTIFICAR A LOS OTROS OCUPANTES.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415