APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR HURTO
PERSONAL DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN CONTINÚA CON LOS PROCEDIMIENTOS POSITIVOS, UN APREHENDIDO MÁS POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO SIMPLE EN GRADO TENTATIVA.
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA FECHA A RAÍZ DE LLAMADO TELEFÓNICO A LA SALA DE COMANDO SE COMISIONA MÓVILES DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO Y DIVISIÓN INVESTIGACIONES A UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 25 DE MAYO DE BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE SE HABRÍA PRODUCIDO ILÍCITO. CONTÁNDOSE CON LOS DATOS FISONÓMICOS Y VESTIMENTAS APORTADOS POR LA VÍCTIMA Y TESTIGOS SE PROCEDIÓ HACER UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y DE ESTA MANERA SE LOGRA DAR CON UNA PERSONA QUE CONTABA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, QUIEN TUVO QUE SER ESPOSADA EN EL LUGAR POR INTENTAR OPONER RESISTENCIA. SE CONSTATÓ POSTERIORMENTE QUE EN SU HUIDA ESTE SUJETO SE DESCARTÓ DE LOS ELEMENTOS QUE HABÍA SUSTRAÍDO DESDE EL INTERIOR DE UN TOYOTA COROLLA. EN COMUNICACIÓN CON EL FISCAL DE TURNO DR. SEBASTIÁN BLANC DISPONE LA APREHENSIÓN DE ESTE MASCULINO DE NACIONALIDAD URUGUAYA, DE 22 AÑOS DE EDAD, QUEDANDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA. A QUIEN ADEMÁS SE LO NOTIFICA DE LA INFRACCIÓN AL DNU 297/20, PUESTO EN CONOCIMIENTO AL SECRETARIO DEL JUZGADO FEDERAL D FORNASARI MARIANO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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