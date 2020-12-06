APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR DAÑO
ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE ALERTABA SOBRE UN ILÍCITO PERPETRADO EN CALLE LAS PIEDRAS Y 12 DE ABRIL, DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE FLECHA BUS, DONDE PERSONAS DESCONOCIDAS ARROJARON UNA PIEDRA QUE IMPACTÓ A UNO DE LOS COLECTIVOS ROMPIENDO UNA DE SUS VENTANILLA. PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO QUE ARRIBÓ AL LUGAR, INTERCEPTA EN INMEDIACIONES TRES MASCULINOS, MANIFESTANDO UNO DE ESTOS, HABER SIDO EL AUTOR DEL DAÑO. SE TRASLADÓ A ESTE JOVEN HASTA DEPENDENCIA POLICIAL APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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