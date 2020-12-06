ColonNoticias

APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR DAÑO

por ·

ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE ALERTABA SOBRE UN ILÍCITO PERPETRADO EN CALLE LAS PIEDRAS Y 12 DE ABRIL, DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE FLECHA BUS, DONDE PERSONAS DESCONOCIDAS ARROJARON UNA PIEDRA QUE IMPACTÓ A UNO DE LOS COLECTIVOS ROMPIENDO UNA DE SUS VENTANILLA. PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO QUE ARRIBÓ AL LUGAR, INTERCEPTA EN INMEDIACIONES TRES MASCULINOS, MANIFESTANDO UNO DE ESTOS, HABER SIDO EL AUTOR DEL DAÑO. SE TRASLADÓ A ESTE JOVEN HASTA DEPENDENCIA POLICIAL APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO.

__
SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Post Views: 37

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *