APORTE ECONÓMICO A TRABAJADORES LOCALES

En las últimas horas, el Presidente Municipal, Gustavo Hein, se reunió junto a funcionarios de su administración, con ex empleados locales que realizaban labores en la empresa “Pastas LyN” hasta el cese de sus actividades, meses atrás. El motivo de este encuentro fue hacer efectiva la entrega de un aporte económico no reintegrable al grupo de ex empleados y de este modo contribuir a que pueda retomarse el proceso productivo de la fábrica, esta vez comandada y dirigida por sus propios ex empleados. Cabe destacar que luego de la solicitud realizada por este grupo de vecinos, que decidieron ponerse al frente de la Fábrica en la que habían prestado servicios, diferentes dependencias municipales trabajaron sobre la situación que atravesaban y la posibilidad brindarles herramientas para que puedan sobreponerse a ella. Durante el análisis de situación, se observó que contaban con las maquinarias de la fábrica a disposición mediante Contrato de Comodato de Uso y con la experiencia para realizar las tareas diarias de la actividad por lo que podían reactivar la producción de pastas frescas, teniendo las posibilidad de adquirir los insumos necesarios. Ante lo detallado, se procedió a realizar el mencionado aporte económico.

“Esta clase de emprendimientos locales generan empleo genuino en la ciudad y son el sustento económico de muchas familias basavilbasenses, por lo que poder contribuir con una ayuda resulta un deber para el estado ya que a futuro va a generar beneficios colectivos en nuestras sociedad, lo que nos pone contentos” exclamó el jefe comunal.

Antes de finalizar la reunión, se coordinaron acciones para que el Municipio a través de la Secretaría de Producción y el Club de Emprendedores pueda acompañar a los ex empleados, ahora a cargo de la Fábrica de Pastas frescas, y en un futuro se logren conformar formalmente como una Sociedad Cooperativa, y de este modo seguir apostando al crecimiento del empleo genuino en Basavilbaso, tal como sucedió con la Cooperativa Textil.