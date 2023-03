El Presidente Municipal Gustavo Bastian realizo formalmente la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante correspondientes al ciclo legislativo 2023. Con una fuerte impronta en el quehacer de la obra publica, las inversiones en infraestructura urbana que se vienen desarrollando, los aportes a las mejoras en prestaciones de salud, educativas, culturales y subrayando el éxito de una gran temporada turística en el Balneario y Termas, el jefe comunal resalto los logros obtenidos en la gestión y anuncio varias obras para los próximos meses, entre tantos puntos tratados en su discurso de apertura.

DISCURSO APERTURA DE SESIONES HCD

GUSTAVO BASTIAN

FRAGMENTO

Muy buenos días. Vengo a cumplir con mi obligación de abrir el Período Ordinario de Sesiones del año 2023 del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Vengo también a rendir cuentas al Concejo y a la ciudadanía de lo que hicimos hasta ahora y a trazar las líneas de acción para el futuro del gobierno municipal.

El 10 de diciembre de 2019 recibimos el municipio, convencidos que a través de la política teníamos una gran herramienta para mejorar la vida de los sanjosesinos. Pocos meses después sufrimos un hecho de características extraordinarias como lo fue la pandemia, sus secuelas sanitarias y la recesión económica. Este contexto tan complejo podría habernos paralizado, pero, claramente no fue así. Tomamos las decisiones que teníamos que tomar y comenzamos a generar los cambios y transformaciones que nos llevan hoy a una situación mucho mejor que la que heredamos . En ese sentido, no puedo dejar de soslayar las principales políticas públicas que hemos desarrollado en todas las áreas del municipio durante el 2022. Desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social hemos cumplido con lo anunciado en la apertura anterior creando el Área de Juventudes. El 14 de marzo de 2022 bajo decreto 92/2022 se dió inició al funcionamiento del área que viene cumpliendo un rol importantísimo en la gestión de recursos para nuestros jóvenes, como lo fueron los aportes de hasta $50.000 del Programa “Creando en territorio”, proveniente de la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia, el cual benefició a 11 establecimientos educativos del departamento Colón, con el fin de financiar proyectos promovidos por los diferentes centros de estudiantes. De la misma Subsecretaría se entregaron aportes de hasta $60.000 del programa “Incentivar 2022” a jóvenes de San José que llevan adelante sus propios emprendimientos. Acompañamos también a nuestras promociones con aportes económicos y la facilitación de equipamiento e infraestructuras para el desarrollo de los festejos del Mes del Estudiante y Quema del Muñeco. Mediante los programas “Activar” e “Integrar” del Instituto Nacional de Juventudes; se llevaron a cabo una serie de talleres y capacitaciones destinadas a los centros de estudiantes y alumnos de las escuelas secundarias, sobre: Educación financiera; empleo y educación; RCP y primeros auxilios. En el mes de mayo creamos el Área de Inclusión para Personas en Situación de Discapacidad, que da respuesta a la necesidad de promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, su acompañamiento y la sensibilización de la comunidad. Entre las acciones más relevantes del área se encuentra la creación de la Junta Evaluadora (Proyecto de Ordenanza que enviamos desde el ejecutivo y que este cuerpo lo debatió y aprobó el pasado mes de diciembre), el desarrollo de la colonia de vacaciones, el deporte adaptado y la gestión de pensiones, Certificado Único de Discapacidad, oblea libre de estacionamiento y el constante asesoramiento legal. Desde el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia, seguimos impulsando el Dispositivo de Acompañamiento Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, compuesto por un equipo de Fonoaudióloga; Psicopedagoga; Terapista Ocupacional; Musicoterapeuta; Psicóloga y Acompañante Terapéutica; Trabajadora Social; Sexóloga y Educadora de Género cuyos honorarios son cubiertos por fondos municipales. Además, se trabaja en el funcionamiento de la primera Residencia Socio Educativa del Departamento Colón que hoy en día alberga a 7 jóvenes entre 13 y 18 años, con medidas de protección, donde reciben contención, acompañamiento y educación. Promovido por el área se creó el Primer Consejo de niños y niñas de la ciudad (recientemente sancionado por ordenanza). En el mes de agosto se desarrolló el DÍA DE LAS INFANCIAS, en el predio Multieventos, en esta actividad participaron alrededor de 2.000 niños, niñas y adolescentes junto a sus familias. El ANAF particularmente en este 2022 atendió a más de 150 familias y alrededor de 970 niños, niñas y adolescentes. Actuando en guardia por diferentes situaciones. El Jardín Maternal fue otro de los espacios municipales puestos en valor durante este 2022, reacondicionando su cocina, con recursos provenientes del Programa Provincial para la primera Infancia por un total de más de $1 Millon. Desde el Área de Mujeres, Género y Diversidad las principales líneas de acción se centran en la orientación, asesoramiento y contención hacia las mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones que vulneran su derecho a una vida libre de violencias. Durante el año pasado se realizó acompañamiento ante denuncias y situaciones de guardia a más de 200 mujeres y personas LGBTIQ+; se han articulado con las diferentes áreas situaciones para ser abordadas en conjunto; en los espacios de escucha y terapéuticos participaron más de 300 personas. Además continuamos con la implementación de la Capacitación Ley Micaela destinada a personal municipal y funcionarios. En esta oportunidad llevado a cabo por la Asociación Civil Yanina. Se creó el observatorio de Géneros y Derechos Humanos respondiendo a la necesidad de abordar la temática de género desde la perspectiva de los derechos humanos. El mismo está conformado por el área, representantes de cada bloque del Honorable Concejo Deliberante, del poder judicial, hospital, policía, bomberos voluntarios, sindicatos, escuelas, instituciones deportivas, áreas municipales, organizaciones no gubernamentales y personas interesadas en la temática. # La contención de nuestros adultos mayores es uno de los pilares fundamentales de la gestión. Desde el área de Adultos Mayores se realiza un acompañamiento integral en situaciones de abuso y maltrato, garantizando el derecho a vivir una vejez digna, inclusiva y saludable. Durante todo el año gestionamos ante PAMI el desarrollo semanal de actividades recreativas para personas mayores a partir de los 60 años en Termas San José. Las mismas se mantuvo durante todo el año y participaron más de 75 afiliados/as; para su ejecución se recibió un aporte inicial de $1.400.000. Durante el 2022 se dictaron 10 talleres orientados a garantizar los derechos de las personas adultas mayores de la comunidad y promover vejeces activas y saludables: yoga, danzas comunitarias, danzas populares, taller cognitivo, taller de canto colectivo, taller de cuentos y música en residencias gerontológicas, taller de laborterapia, taller de tejido a dos agujas, taller de alfabetización y pilates social. Destinado a más de 200 personas. Acompañamos los trámites necesarios para la creación de un Centro de Jubilados en Barrio El Brillante, en lo que respecta a la obtención de su personería jurídica, que hoy es una realidad y ya cuentan con su sede provisoria frente a la plaza 25 de Mayo. En el mes de abril del año pasado tomamos la decisión desde el Banco de Tierras de nuestra Municipalidad de otorgarles un terreno para que puedan concretar la construcción de Su SEDE en la que todos los Adultos Mayores del barrio tendrán un espacio para encontrarse y generar acciones en conjunto. Con motivo de aproximarse el Mundial Qatar 2022, se entregaron tres Smart-tvs a los Centros de Jubilados, siendo estas las instituciones beneficiarias: el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, Centro San Pantaleón y Centro de Jubilados de El Brillante. A través de la Dirección de Personas Mayores dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado junto a a la Secretaría de Modernización de la Provincia, el Instituto Becario y el Consejo General de Educación se entregaron tablets para el Área y Residencias Gerontológicas “La Inmaculada” y “Virgen del Rosario”, En materia deportiva con el Programa Nacional «Clubes en Obras» del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se efectivizó la construcción en el Polideportivo de los vestuarios, baños y sala de enfermería anexos a la piscina municipal con una inversión de más de $12 Millones, provenientes del Ministerio, a los que se sumaron fondos municipales por $2 Millones para la finalización de dicha obra, de esta manera pudimos dejar atrás la desidia con que nos encontramos en ese lugar el día que asumimos y lo convertimos en un espacio que hoy lo disfrutan todos los ciudadanos. Como lo es la Colonia de Vacaciones Municipal, a la cual la disfrutaron más de 400 gurises durante el verano, con actividades acuáticas, deportivas y recreativas en las que les brindamos desayunos y colaciones. Esta modalidad la implementamos desde el primer día que nos tocó organizarla, ampliando la participación a todos los gurises de todos los barrios poniendo a disposición transportes para ser trasladados. Durante el 2022 se continuaron desarrollando los talleres deportivos y recreativos municipales en diferentes barrios y en el Polideportivo Municipal totalmente gratuitos, garantizando así la igualdad para todos los sanjosesinos. Hemos acompañado con aportes económicos a nuestros deportistas locales en todas las disciplinas, que con mucho esfuerzo y perseverancia nos representan a toda la ciudad en los lugares que les toca competir. Continuamos con el Programa de Aporte Mensual a las diferentes disciplinas formativas que se llevan a cabo en todos nuestros clubes, dándole la posibilidad a TODOS de contar con los fondos para que la institución abone un profe que enseñe, eduque y contenga a nuestros gurises. Durante estos tres años gestionados a través del Programa Clubes en Obra y antes la Secretaría de Deporte de Provincia fondos para nuestros clubes por más de $5Millones. Sumado además a los subsidios municipales que haré mención más adelante. Junto a la Liga Departamental de Futbol creamos y dimos inicio a la Copa de la Ciudad, un Torneo de verano de clubes de Fútbol de Nuestra Ciudad: Club Social y Deportivo San José, Club Social y Deportivo Santa Rosa, Club Calle Ancha y Club Social y Deportivo Liverpool. Como cada año llevamos a cabo los Premios Ramón Martínez. Cabe destacar que durante su última edición se han sumado más de 10 disciplinas nuevas y reconocimientos a deportistas destacados de nuestra ciudad. Los Juegos Nacionales Evita tuvieron su Edición 2022: Desde el área de deportes se gestionaron gastos de transporte, comida e hidratación para los más de 180 deportistas que nos representaron a nivel departamental en diferentes disciplinas. En la misma línea se organizó en nuestra ciudad la Etapa Provincial de Voley Sub-17 masculino y femenino donde participaron alrededor de 450 adolescentes de todos los departamentos de la provincia durante tres días. Se recibieron aportes provinciales por la suma de $7.100.000 y desde el área se colaboró con transporte, comida y bebida para los y las adolescentes que participaron de dichas instancias. La asistencia directa que se brinda a través del Área de Desarrollo Comunitario, permite dar respuesta a múltiples necesidades de la comunidad. Durante el año 2022 se han otorgado más de 7000 módulos alimentarios en diferentes puntos estratégicos de la ciudad: Secretaría de Salud y Bienestar Social, Centro Integrador Comunitario, Barrio Perucho Verne y Santa Teresita. Otorgamos pasajes de ómnibus a personas que necesitan garantizar su traslado por cuestiones médicas y controles de salud, además acompañamos también con traslados de vehículos municipales y remises. Estamos presentes durante las 24hs los 7 días de la semana, con un equipo humano y profesional, conteniendo a todas las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y necesidad. Además también se han otorgado subsidios de mejoramiento habitacional de manera excepcional, a familias que han sufrido consecuencias por inclemencias climáticas o por tener que abandonar alquileres y terminar su propia casa. También se ha acompañado a las familias en guardias de incendios, inundaciones, junto a la colaboración de todos los que integramos Defensa Civil. Con respecto a la asistencia alimentaria, los comedores comunitarios se encuentran ubicados en barrio El Brillante en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario, Barrio Perucho Verne y Barrio Santa Teresita. Algo a destacar del trabajo en comedores al comenzar la gestión, ha sido la revisión del menú que se venía brindando, logrando mejorar su calidad nutricional y variedad en los alimentos que conforman las viandas, bajo un asesoramiento nutricional que marca la distinción. Con gran orgullo puedo decir que en el 2022 concretamos una deuda pendiente desde hace años, la finalización de las 70 viviendas para familias bajo riesgo hídrico en el Barrio El Brillante. Mediante un gran operativo realizado por etapas, que comenzó a principio del año con un nuevo censo en coordinación con el Programa “Reconstruir” del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación, se analizó la situación sobre los asentamientos ubicados en el Barrio en las manzanas que presentan mayor riesgo hídrico, según Ordenanza Municipal N° 37/2017. Se concretó el traslado de 64 familias a las cuales el 13 de Octubre se entregó, junto al Ministerio de Habitad y Vivienda, las viviendas a cada grupo familiar colaborando con la mudanza y en paralelo en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, se fue poniendo en condiciones los terrenos desocupados por las familias. Este logro tiene dos hechos fundamentales que vale la pena destacar: PRIMERO; Hoy puedo decir que hemos cumplido con el mandato que me dieron, que nos dieron los vecinos del barrio El Brillante que fue terminar con los asentamientos de forma precaria que se estaban llevando adelante desde hace décadas en toda la zona del bajo, como se la conoce, y poder garantizar para toda esa gente una vivienda digna. Y poder construir en toda esa zona espacios públicos recreativos para todos los vecinos del barrio. y en SEGUNDO lugar fue terminar una obra que se comenzó en el año 2017, impulsada por el gobierno macrista que tenía como cabeza del proyecto al entonces funcionario, oriundo de bs as, Ministro del Interior y Obra Publica hoy devenido a legislador de nuestra provincia, que solamente de las 70 viviendas se construyeron 6 (seis). Luego la obra se detuvo y no hubo intención ni de la Nación, ni del Municipio en finalizarla. En abril del 2021 luego de la reunión que mantuve con el entonces Ministro de Hábitat y Vivienda logramos reactivarla y en el plazo de un año la obra fue finalizada. El Centro Integrador Comunitario de barrio El Brillante descentraliza los diferentes servicios de las Áreas del Municipio para que los vecinos y vecinas puedan acceder a una atención integral. Desde el inicio de nuestra gestión se prestan atenciones como: enfermería, agente sanitario, clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, nutrición, psicología, puericultora, y talleres específicos como el de preparación para el parto y lactancia materna. También atienden el Instituto Becario Provincial, PAMI y ANSES. Desde la Escuela Municipal de Oficios “Gervasio Artigas”, se brindan capacitaciones de diferentes oficios y estampador gráfico. El área de Cultura cuenta con talleres de canto y orquesta de guitarra, también el coro provincial de niños, niñas y adolescentes. El área de Inspección, realiza charlas mensuales para obtener la licencia de conducir. En este espacio también creamos una Biblioteca Comunitaria y en el Comedor del SUM se garantiza parte de la alimentación diaria a muchas familias del barrio. Desde el área de Salud Comunitaria trabajamos en Los Centros de atención primaria de la salud (Caps) en Barrio El Colorado, Barrio Perucho Verne y el ala de salud del Centro Integrador Comunitario (CIC), con sus respectivas áreas programáticas. El día martes inauguramos el NUEVO Centro de Salud del barrio Loma Hermosa “Araceli Ramona Barreto”, que se suma a los anteriormente anunciado para atender las demandas de la población que allí habita. (Loma Hermosa, San Ramón, Santa Rosa). Convencido de que la inversión de salud ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, este es el segundo Centro de Salud que ponemos en funcionamiento en estos tres años de gestión (el Anterior fue en el CIC de El Brillante) -Desde los Caps logramos atender en territorio las necesidades de nuestra población más vulnerable y con ello prevenir enfermedades, agudizaciones de enfermedades existentes, tratamientos de urgencia, trastornos alimenticios, psicológicos, control de embarazo, vacunación, control de enfermedades prevalentes, campañas de concientización sobre temas varios relacionados con el bienestar bio psico social. Durante toda la pandemia se han llevado a cabo diferentes acciones implementadas en los CAPS tendientes a dotarlos de capacidad de atención y contención COVID 19 y trabajar coordinadamente con el Hospital San José. Se ha logrado de esta manera elevar en forma exponencial la capacidad de atención de pacientes de los CAPS y CIC ya que podemos atender casi cualquier problema de salud, logrando así mantener la atención de todos los pacientes en sus barrios derivando solo los de mayor complejidad a los efectores de segundo nivel de atención. Se continúan con las prestaciones de medicina clínica y pediatría, enfermería; obstetricia; nutrición; odontología; psicología; puericultura; articulación de turnos con Hospitales, asistencia directa de medicación indicada por médico tratante y seguimiento de pacientes. Con una inversión de más de $7Millones del Presupuesto Municipal en la adquisición de insumos y materiales anuales se garantizan sus funcionamientos a los que se le suman los programas como: -SUMAR: por $1.266.038 por atenciones realizadas. -REMEDIAR: se recibieron 48.519 unidades de medicación -DIABETES: 850 usuarias retiraron MAC en los Centros de Salud. -APOYO NUTRICIONAL: 334 kilos de leche se recibieron a través del programa del Ministerio de Salud de la Provincia. -PROTEGER: Se avanza en el cumplimiento de los objetivos del programa, para recibir el financiamiento que permita la adquisición de insumos de gimnasia, equipamiento y contratación de personal para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles. Desde la Dirección de Trabajo y Producción hemos gestionado programas que han contribuido al desarrollo de productores y emprendedores locales. A través del Ministerio de Agricultura de la Nación, se recibieron fondos por la suma de más de $4Millones bajo el Programa de Promoción, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), con el fin de construir un centro de acopio con cámara de frío para el almacenamiento, comercialización y elaboración frutí-hortícola agroecológica y comunitaria, inaugurado formalmente en el mes de Septiembre. Se consolidó el equipo de trabajo de la Huerta Comunitaria, incorporando al mismo una empleada municipal como coordinadora del espacio y beneficiarios/as del Programa Potenciar Trabajo. En cuanto a la articulación con otras áreas como lo es la reciente Área de Inclusión, 20 jóvenes en situación de discapacidad participan del Programa de Entrenamiento Laboral, por un total de dinero destinado a ellos de $2.682.000. Durante el año se han hecho entrega de semillas en articulación con el PROGRAMA PRO-HUERTA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante las temporadas de Otoño-invierno y primavera-verano para fomentar las huertas domiciliarias. En consonancia, se ha fortalecido el Mercado Regional y Solidario, funcionando los días sábados por la mañana y se incorpora el día miércoles como uno más de ventas. Hemos gestionado y recibido desde la Vicegobernación de la Provincia, fondos por un total de $2.163.077, para fortalecer este espacio. A su vez se recibió la acreditación de $1.469.289 del programa “Fortalecimiento del Mercado Regional y Solidario San José”, programa “Más Economía Social” del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con el objetivo de comprar un motocarro, tablet, celular y gazebos para un mejor funcionamiento del mismo. Quiero anunciarles que en los próximos meses inauguraremos el nuevo espacio de recreación cultural y comercialización de la economía social ubicado en las calles San Martín y 9 de Julio de nuestro Casco Histórico. Durante el 2022 también se han entregado herramientas a 17 Pescadores Artesanales mediante el Programa Nacional Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además de Microcréditos, el Programa de la CONAMI articulado con el Ministerio, culminó el año 2022 con 41 emprendedores beneficiarios por un total de más de $1 Millón. Además 7 jóvenes han sido beneficiarios del Programa de Entrenamiento Laboral, y se han entregado 75 tablets a trabajadores de la economía social en el marco del Programa Conectar Igualdad a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo trabajamos fuertemente para darle a la ciudad el posicionamiento que necesitaba en esta materia. Considerando a la Educación como un elemento transformador de las realidades locales. Sin lugar a duda, nuestra Escuela Municipal de Artes y Oficios “José Gervasio Artigas, creada durante esta gestión marca un hecho sin precedentes en la ciudad. 20 capacitaciones laborales y más de 300 sanjosesinos han pasado por esta institución, con el fin de aprender un oficio y obtener una herramienta de inserción laboral. Este municipio ha invertido en capacitadores y herramientas para que la enseñanza sea totalmente gratuita y con reconocimiento oficial por el Consejo General de Educación. Además, a través de la misma, se gestionaron capacitaciones y programas tales como: confección de indumentaria deportiva, de armado de muebles infantiles, de producción de plantas ornamentales y un Banco de Herramientas por 15 millones de pesos con 100 personas beneficiarias. Hemos llevado a cabo también, durante el año pasado, la escuela de Formación Política, entendiendo a la misma como una herramienta para la transformación de la calidad de vida de las personas y poder formar cuadros y dirigentes comprometidos y con capacidad para ocupar los espacios de responsabilidades que la circunstancia lo demanda. Acompañar las trayectorias educativas es una decisión que tomamos desde el inicio de nuestra gestión. Hemos aumentado de 8 a 82 beneficiarios de las becas municipales, ampliando la posibilidad de que tanto mujeres como hombres puedan acceder a una ayuda económica, indiferentemente donde decidan estudiar. Hemos llevado a cabo el programa de Apoyo Escolar, con sede en el CIC del Brillante y en el centro comunitario Aprendemos Juntos, como así también entregado kits de útiles escolares a cada persona que lo ha solicitado al inicio de todos los ciclos lectivos que estuvimos al frente de este estado municipal. San José, a través de su extensión áulica de la prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional, ha propiciado el egreso de los primeros Técnicos Universitarios en Administración locales, con la apertura de dos cohortes completamente solventadas por el Municipio mediante una inversión de más de 7 millones que garantiza educación universitaria gratuita para los sanjosesinos y en su ciudad. También, se ha brindado la Diplomatura en Muebles de Melamina, con un total de 21 egresados en el inicio de este año. Desde esta formación se confeccionaron muebles que han sido entregados a las instituciones de la ciudad para su aprovechamiento. La articulación con el Instituto Becario Provincial ha permitido que la ciudad cuente con el programa Educando en Movimiento en 7 espacios educativos y comunitarios y sea sede de la inscripción de Becas Inaubepro. Con el fin de promover el desarrollo y oportunidades de nuestros empleados municipales hemos diagramado una capacitación en herramientas de informática básica y avanzada. Además hemos creado y ampliado nuestro Programa Municipal de Conectividad a todas las Escuelas incluyendo las Rurales llegando así a cubrir a todas las instituciones educativas de la ciudad con internet de calidad y solventado por el estado municipal. Vista la necesidad de brindar al sector turístico herramientas que mejoren la competitividad del destino, realizamos durante este año capacitaciones, mediante convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, de Recepcionista y Conserje, Protocolo y Ceremonial, Marketing Digital y armado de Ferias y Exposiciones. # Considerando a la actividad turística una de las de mayor crecimiento durante los últimos años y tan importante en la economía regional es que tomamos la decisión política más importante de los últimos años, en materia económica, política y simbólica. El de recuperar la administración y posesión por parte del estado municipal, después de 15 años en manos privadas, del Complejo Termal Maximiano Tarabini. Si, los recursos termales volvieron a ser patrimonio de todos los sanjosesinos y en consecuencia los recursos económicos que éstas generan. Con una inversión de más de $25 millones de pesos se realizó la obra de cordón cuneta, veredas, luminarias led, arbolado, estacionamiento y las nuevas cabinas de cobro, a la que se suman las inversiones realizadas en garantizar la seguridad del visitante con mejoras en las instalaciones eléctricas como así también la colocación de más de 100 mt lineales de barandas que serán finalizadas en los próximos días. El recurso termal, desde que tomamos posesión en noviembre del 2022 al día de hoy ha generado más de $90Millones. El hecho histórico del recupero del Complejo Termal ha sido causal de que nuestra ciudad sea elegida para la Inauguración de la Temporada Turística de la Provincia de Entre Ríos y la presentación del Programa Verano Seguro 2022. Este mes, estamos cerrando la temporada veraniega con el mayor índice histórico de ocupación, llegando al 100% durante los fines de semana y superando al 90% durante el resto de los días de enero y febrero de 2023. El turismo en la ciudad, a través de los atractivos explotados directamente desde este municipio ha generado más de 120 millones de pesos, siendo estos las Termas, el Balneario Municipal y los Museos Histórico y de Ciencias Naturales. Pudimos demostrarle a la sociedad y a los “agoreros de desgracias” que este Gobierno tiene la capacidad de administrar éstos recursos, con compromiso y con calidad. Con el mismo compromiso pudimos darle un salto de calidad a nuestras Fiestas Populares. La Fiesta Provincial del Campamentista supo ganar territorio en el plano turístico cultural del país, obteniendo reconocimiento institucional por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y albergando en su última edición a más de 15.000 personas durante las actividades diurnas y nocturnas. De reconocimientos provenientes de organismos nacionales, es menester señalar que nuestra ciudad ha sido la primera beneficiada del programa Promover Turismo Federal y Sostenible, un aporte en materia turística sin precedentes que ha otorgado a la localidad $5 millones de pesos a través de la presentación de un proyecto que nos permitió adquirir estaciones de carga solar para nuestros espacios públicos, invertir en cartelería y desarrollo de una App autogestiva para prestadores y la cadena de valor del turismo. La experiencia ha sido reconocida a nivel nacional siendo, esta experiencia, expuesta en el Foro Nacional de Turismo llevado a cabo en Río Hondo durante agosto del 2022. En la misma línea del desarrollo sostenible hemos lanzado la Segunda Etapa de nuestro Programa Municipal para el desarrollo del turismo sostenible, una política municipal que ha otorgado a prestadores privados termotanques y reflectores solares, premiando el desarrollo de sus establecimientos enmarcado de los 17 objetivos de desarrollo sostenible ONU 2030 y hemos sido seleccionados para certificar las Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos Sostenibles del Sistema Argentino de Calidad Turística a implementarse en abril de este año. Otro de los programas a los que la ciudad aplicó es el programa provincial Un detalle, Una alegría. Que tuvo la adhesión también de 16 organizaciones turísticas locales. Turismo San José también fue seleccionado en su proyecto presentado para llevar a cabo la capacitación de Destinos Turísticos Inteligentes: Herramientas para la transformación, otorgándole el Ministerio de Economía de la Nación un aporte de $720.000 para financiar la misma. Las Fiestas Populares de nuestra ciudad se han posicionado como un atractivo en sí mismas. Tomamos la decisión de que la Fiesta Nacional de la Colonización debería ser realizada en el mes de Julio, conmemorando el cumpleaños de la ciudad y la gesta de aquellos inmigrantes que dieron origen a la Colonia. Con gran orgullo podemos decir que no nos equivocamos. La vuelta de la fiesta a julio y el desfile a la plaza motivó a que más de 50 mil personas atraviesen la 35º edición durante toda su agenda. Este hecho marcó un hito en la ciudad, una de las fiestas más convocantes en la historia y un desfile conmovedor, difícil de olvidar, además de una nueva edición de la Maratón deportiva, el Almuerzo Popular, el Rally de Vehículos Antiguos y la Noche de Peñas. Este año celebraremos de la misma manera nuestros 166 años y con una agenda conmovedora para la cual ya estamos trabajando. En el mes de septiembre pasado, en conmemoración al día Internacional del Turismo, desde la Mancomunidad, organizamos la primera Bicicleteada por Tierra de Palmares, en conjunto con los municipios que la integran. Un evento que reunió a más de 300 aficionados al ciclismo con destino a la comuna de La Clarita. Porque el turismo y la cultura van de la mano, durante la temporada hemos desarrollado una agenda en conjunto que permaneció durante los meses de enero y febrero. Eventos que se han vuelto un clásico como El Recreo No duerme en su 4ta edición, los Callejeros y el Cine Bajo las Estrellas que reunieron a cientos de personas cada noche durante el verano. Los corsos, han sido otro de los acontecimientos de mayor convocatoria durante la temporada. 5 noches, con una apertura emotiva en homenaje a nuestra querida Siomara Echeverria, con un cierre multitudinario demostraron, una vez más, la respuesta de los ciudadanos ante el festejo popular. Aproximadamente 25 mil personas visitaron estas noches. Durante las últimas 3 ediciones las agrupaciones han recibido subsidios no reintegrables por parte del municipio para poder confeccionar sus trajes y adquirir instrumentos. Durante el año han sucedido hechos importantísimos en materia cultural, se realizaron dos encuentros del Ciclo de Conciertos Corales Sanjosesinos con un plus turístico. Se diagramó un itinerario para que Coros provenientes de diversos puntos del país nos visiten, realicen sus conciertos y vivan la experiencia turística San José. La ciudad se ha colmado de arte muralístico: Espacio de la Memoria, Cantinas y escenario del Predio Multieventos, Oficina de Obras Sanitarias, y en los próximos días comienza la puesta en valor del Puente de los Inmigrantes. Música en el bicentenario, Teatro, Danza han transcurrido durante los meses de invierno. Realizando espectáculos de manera completamente gratuita, durante todos los fines de semana. En las vacaciones de invierno se llevó a cabo el programa Invierno Activo con actividades lúdicas, recreativas y cine en diversos barrios. Nuestro Museo Histórico Regional de la Colonia San José cumplió 65 años y lo celebró con la comunidad, además de inaugurar la Muestra de sombreros Chapeau. Este espacio es una eminencia a nivel nacional y debemos protegerlo para cuidar su permanencia en el tiempo. Es así que este año otorgamos fondos para emprender la obra de arreglo del techo de la reserva técnica. Espacio importantísimo donde se resguarda todo el patrimonio. Los Museos tuvieron su noche también en el mes de Noviembre. Se realizó un recorrido guiado en bus por los principales espacios patrimoniales de la ciudad. Una actividad gratuita que garantizó el traslado y acompañamiento constante a quienes se embarcaron en la propuesta. La coordinación de cultura también ha sido un importante educador durante todo el año. Los talleres culturales, 28 en 2022, han brindado herramientas a más de 300 sanjosesinos de manera totalmente gratuita. En el mes de septiembre también se brindó un seminario de actuación a cargo de Gustavo Garzon. Se realizó la primera Feria del Libro Popular, con venta de libros a precios cuidados y exposición de escritores regionales. San José fue sede del seminario Pre Cosquín, durante 8 y 9 de octubre, y en conjunto con la celebración del Tradicional Pollo al Disco, nuestra ciudad recibió a artistas locales y regionales que buscaban su espacio en el Próspero Molina. En el 2022 conmemoramos los 40 años de la Gesta de Malvinas. Rendimos homenaje a nuestros Héroes con una agenda de actividades que incluyó, además de la ceremonia protocolar del 2 de abril, la colocación de placas en las viviendas de los sanjosesinos que formaron parte del conflicto bèlico, una muestra fotográfica llamada “En Mis Ojos, Malvinas”, plantación de 40 árboles en su memoria, la realización de la competencia Aguas Abiertas 2022 que llevó el nombre Malvinas, 40 años, la presentación del libro ARA Bouchard, la entrega de medallas por parte de la Presidencia de la Nación y el Proyecto de Ordenanza que envíe a este cuerpo legislativo con la exención impositiva de Tasas Municipales y entradas a eventos, espectáculos públicos y espacios de administración municipal en los cuales se cobra un ingreso. La obra pública continúa presente de manera transversal a toda nuestras áreas, a toda nuestra gestión, la obra pública para nosotros es un elemento fundamental para dinamizar la economía, para generar empleo año tras año, la obra pública derriba barreras e integra a nuestros ciudadanos, es por esto que hemos gestionado y trabajado fuertemente en las siguientes acciones: Reemplazamos a LED la luminaria pública de calle Centenario, Estrada, Av. Los Inmigrantes, calle San Lorenzo, acceso a termas, parques y balneario, a la que se suman a las ya colocadas en Cettour, Mitre, Dr. Bastian, todo el radio 1, calle Sarmiento, barrio Santa Teresita, barrio El Brillante, ex ruta 26, llegando a un 47% de la luminaria de nuestra ciudad y proyectamos, para este año, llegar a un 65% permitiendo así tener una ciudad más segura y más sustentable. Con el Programa Nacional Argentina Hace hemos concretado la gestión por más de $30 Millones de pesos para colocar todo el alumbrado público nuevo (columnas y luminarias led) en barrio Hipotecario. En lo que llevamos de gobierno, construimos más de 96 cuadras de cordones cunetas con recursos, municipales, provinciales y nacionales, como los de los barrios: Santa Teresita, El Brillante, Loma Hermosa, Santa Rosa, Hospital, Villa Maria, Juan Manuel de Rosas, pasaje Carolina y Mitre y barrio balneario y a los que se sumarán la próxima semana el barrio San Miguel y el llamado a licitación del barrio San Jorge. Además hemos gestionado ante el gobierno nacional los recursos para construir en los barrios Estación e Hipotecario. Diagramamos un Plan Municipal de Pavimentación Urbana en el que llevamos ejecutadas las pavimentación, tanto con hormigón, como asfalto caliente y adoquines de: las 9 cuadras de calles Centenario, entre Estrada y Cettour, 6 cuadras de calle San Lorenzo, entre E.Ríos y Mitre, 9 cuadras de las 16 en ejecución del barrio Sur: Moreno, rivadavia, urquiza y Centenario entre Sarmiento y Sargento Garcia. 2 cuadras de 25 de Mayo entre Urquiza y San Martín, 6 cuadras y media de Pte. Perón en el barrio el Brillante. Además en el día de ayer firmamos con el Gobierno Provincial el asfaltado de 23 cuadras que comprenden calle Urquiza entre Estrada y Cettour, y las transversales del polígono entre Mitre y Urquiza, Cettour y Estrada. También, comenzamos la próxima semana la repavimentación y bacheo de todo el radio uno de nuestra ciudad, Rivadavia, Ituzaingo, Moreno, Urquiza, Lavalle, Alvear y 9 de Julio. una vez finalizadas estas arterias, sumadas a las 8 cuadras de pavimento que se harán en los tramos que comprende la Cuenca Maipú, Cabildo entre Paso de los Andes y Remedios de Escalada y Maipú entre Cabildo y Cettour; concluiremos el 2023 con 72 cuadras pavimentadas en total en 4 años de gobierno. Algo que en los 166 años que vamos a cumplir este año todos los sanjosesinos, era impensable y nunca visto. También quiero anunciar que la obra de repavimentación del Acceso Bastian fue aprobada, en su etapa 1, y está pronta a llamarse a licitación. Esta se sumará al acceso a nuevo que se hizo en conjunto con el Gobierno Provincial de la ruta ex 26 el tramo que va desde arroyo del Doctor y ruta Nacional 14. (contar la experiencia de la primera acción de Gobierno, arreglo de banquinas) La Cuenca Maipú ya es un hecho y viene avanzando en su construcción en tiempo y plazo. Con un Canal de Desagüe pluvial de 1.90 de alto por 2.10 de ancho viene completando 2 cuadras por calle cabildo esquina Maipú, también se concretó la reconstrucción del alcantarillado sobre la cuenca a cielo abierta de Paso de los Andes que comprende dicho proyecto. En el transcurso de este mes de marzo se comenzarán con la construcción de los cordones cunetas de las cuadras ya realizadas con dicho canal, para luego colocar el pavimento. Se estima que la obra estará finalizada en su totalidad para fines del mes de Septiembre. Todo este desarrollo vial requiere una planificación, para ser cuidado y preservado en el tiempo, con respecto al tránsito que circula a diario por el mismo. Es por eso que en el mes de junio del año pasado tomamos la desición de comenzar con el movimiento de suelo, con maquinaria municipal, de más de 2 hectareas sobre calle Entre Ríos y Pueyrredón para construir la Primera Playa de Estacionamiento de Camiones, unos meses después, en diciembre, firmamos el convenio con Vialidad Provincial quienes colaboraron durante los últimos días de enero y las primeras semanas de febrero, con 7 camiones de la dependencia, para trasladar más de 2000m3 de broza y así poder consolidar el suelo. Estamos en proceso de adquisición del cerco perimetral y la iluminación para poner operativa dicha Playa y trabajar en la legislación que prohíba la circulación del transporte de carga dentro de nuestra ciudad. En ese mismo sentido fue que el 21 de julio el bloque de concejales del Frente Ciudadano, estando a la altura de las necesidades de nuestra ciudad, votó favorablemente la incorporación del terreno donde construiremos la Nueva Terminal de Ómnibus, sobre calles Sourigues y Av. de los Inmigrantes. Hemos proyectado y presentado el prototipo de terminal que construiremos allí, en el Ministerio de Transporte de la Nación, y el mismo se encuentra en etapa de análisis técnico con el compromiso de empezar a concretarse durante este año. Esto nos va a permitir erradicar todo el tránsito pesado de la zona urbanizada? Entendiendo el problema histórico que nuestra ciudad sufre del faltante de agua, sobre todo en épocas de mayores temperaturas, y la que se han profundizado estos últimos períodos de abundante sequía, hemos desarrollado un Plan de Asistencia Hídrica que incluye las yá 12 perforaciones que venimos realizando en estos tres años, la compra con recursos municipales de dos Tanques de Agua para los barrios Loma Hermosa y Villa María, las gestiones en el ENOHSA de dos nuevas perforaciones con sus respectivos Tanque de Agua, una para la zona entre calle Sourigues, acc. Dr Bastian, Lavalle y Región de Piamontes. y el otro ubicado para el barrio El brillante en el cual este último suma una cisterna para el tanque ya existente, ambos proyectos ya aprobados y a la espera de que ingresen los recursos a las arcas municipales para comenzar las obras, el recambio de cañerías de fibrocementos por materiales más modernos en varias zona de la ciudad, y la concreción y avance del Proyecto de una Planta Potabilizadora de Agua, con la respectiva toma desde el río, que estará ubicada en los terrenos que son propiedades del municipio sobre calle maipú y Ramirez. Dicha gestión se logró luego de la reunión que mantuvimos en casa de Gobierno de la Provincia con la ViceGobernadora, el Ministro de Infraestructura y el Ministro de Economía, el Senador del dpto, el presidente de la Empresa avícola Insa, representante técnico de la Empresa PGE, donde se planteó la necesidad que tenemos tanto la ciudad como las industrias de poder garantizar el recurso del agua. Rápidamente con ingenieros de Hidráulica de la Provincia nos pusimos a trabajar en el proyecto que prevé la producción de más de 600.000 M3 de agua por hora, estimando una población a más de 15 años de 50 mil habitantes. Durante estos años hemos trabajado en la modernización de espacios públicos construyendo nuevas veredas en acceso y Plaza, desarrollamos plazas saludables, con aparatos de gimnasia, Modernizamos de la plazoleta del barrio 50 viviendas. Colocamos en todas las plazas de nuestra ciudad puntos solares para que los vecinos puedan, con energía solar, cargar sus aparatos electrónicos y agua caliente. Hemos adquirido con recursos municipales, más de $5Millones, nuevos juegos para colocar en las próximas semanas en: Plazoleta de la Madre, Plaza 25 de Mayo, Plaza de Santa Teresita, el Colorado y San Miguel. Además, con los juegos restaurados crearemos nuevos espacios públicos para nuestros gurises en los terrenos de la cuenca Rivadavia y barrio San Ramón. También, durante estos años pusimos en valor y remodelamos algunos de nuestros edificios municipales como lo fue el Museo de Ciencias Naturales Gomez Cadret, la mesa de entradas de la Municipalidad, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, los CAPS de barrio Perucho y Santa Teresita, los baños público de nuestro casco histórico, la oficina del personal municipal que se desempeña en la plaza y el radio uno, el Centro Saul Izquierdo, El Jardín Evita, el HCD, Casa del Bicentenario, Las oficina de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, el Aula satelital, hoy nos encontramos en proceso de hidrolavado para luego pintar nuestra Terminal de Ómnibus. Junto a Vialidad Provincial estamos construyendo el puente sobre calle Maipú y Presidente Perón, un compromiso que hicimos con los vecinos que viven allí y que transitan a diario esas arterias, que después del 2017 con la demolición del mismo le imposibilitaba su paso. Este puente se sumará al que construimos allá por el 2021 sobre calle 2 de abril que une el barrio Perucho con el Brillante. También quiero contarles que en el marco de los 166 años que cumpliremos este 2023 reconstruiremos las tres plazoletas de los inmigrantes que se encuentran en el Acceso Bastian. En Materia de medio ambiente diagramamos el Plan Integral de Arbolado Urbano en el cual vamos plantando más de 600 especies de árboles en cuencas, plazas y diferentes barrios de la ciudad. Pusimos en marcha el área de zoonosis, donde con el veterinario municipal damos respuestas a las necesidades primarias de salud de nuestros animales y quiero anunciarles que en los próximos meses se pondrá en funcionamiento el primer quirófano móvil de atención veterinaria. que consta de un vehículo totalmente equipado preparado para las castraciones y las atenciones en diferentes puntos de la ciudad. Además se firmaron los convenios con Salto Grande quienes nos otorgaron un monto de $600.000 para la construcción de un vivero para la producción de nativas, se articuló con CARU los trabajos de medición de las aguas del río Uruguay y zona ribereña. Y en materia de residuos durante el 2022, en nuestra planta de reciclaje llevada adelante por la Cooperativa Cielo Compartido, se reciclaron 72 toneladas de cartón, 120 toneladas de polietileno, 132 toneladas de polietileno sin procesar, 47 toneladas de chatarra, 8 toneladas de papel blanco y color, 29 toneladas de plástico, 90 toneladas de vidrio, 29 toneladas de botellas de gaseosas y 14 toneladas de metales no ferrosos. Durante el 2022 ingresaron a nuestra ciudad más de $500Millones en financiamientos para obra pública y programas sociales, provenientes de fondos del Gobierno Provincial y Nacional. Terminando el mismo con un superávit que permitió adquirir bienes y realizar mejoras. A este número se le suma la inversión de más de $380Millones de recursos Municipales en obra pública. Con el compromiso de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales hemos trabajado durante todos estos 3 años para lograr un aumento del %450 en total de todas las categorías en paritarias en las que incluimos además el reconocimiento del total de las vacaciones, los títulos Secundarios, Terciario y Universitarios a los trabajadores contratados. Trabajamos desde el área de informática para ampliar el sistema y de esta forma brindar al contribuyente la posibilidad de abonar con más nuevas formas de pago como ser tarjeta de débito, crédito, transferencias, mercado pago y habilitar nuevas bocas de pago. Diseñamos y pusimos en funcionamiento en el Balneario, Museo Histórico y Termas el programa que registra de manera eficaz y transparente los recursos que allí se generan durante todo el año. También seguimos actualizando y ampliando el portal de reclamos, que creamos, para que los vecinos y vecinas puedan acceder desde cualquier dispositivo digital y realizar reclamos y/o sugerencias para que estas puedan ser cumplidas. En materia de seguridad, venimos trabajando con el Foro de Seguridad de nuestra ciudad que preside mi compañera viceintendenta en el cual se diagramó las gestiones para la compra y colocación de las cámaras de seguridad. Cuando ingresamos en la gestión, San José solo contaba con 9 cámaras en toda la ciudad, solo 7 de esas 9 funcionando, y no se contaban con los equipos y mantenimientos necesarios para que nuestra Policía las monitoree. Hoy en la actualidad, 3 años después la ciudad tiene 21 cámaras funcionando, a las que sumaremos prontamente 23 cámaras nuevas que gestionamos en el Ministerio de Seguridad de Nación, y las dos Comisarías: Comisaría San José y Comisaría la Picada cuentan, por gestiones concretadas, con un centro de monitoreo en cada una de ellas con los equipos de ultima generacion funcionando. Además desde la Dirección de Inspección de nuestra Municipalidad venimos trabajando en conjunto, con nuestros agente de tránsito y la fuerzas vivas de la ciudad y el Departamento. para reforzar este trabajo de control, prevención y seguridad quiero contarles que estamos en proceso de licitación para adquirir 2 nuevos vehículos 0Km y convertirlos en patrullas de inspección municipal, equipados con la última tecnología, que prontamente recorrerán la ciudad. Estos dos nuevos vehiculo se sumarán a la capitalización que venimos haciendo de nuestro parque automotor en estos años como lo son: los DOS CAMIONES MARCA IVECO TECTOR 0Km (adquiridos con recursos municipales por más de $16 Millones), DOS CAMIONETAS UTILITARIOS MARCA CHEVROLET Y PEUGEOT 0Km, UNA MINI CARGADORA MARCA CASE 0Km (ambos vehículos comprados con fondos del Gobierno Nacional), una MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 0Km (adquirida con recursos municipales por más de $26 Millones) y DOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS Usados que se adquirieron con recursos municipales. Además hemos adquirido herramientas para los trabajos diarios de mantenimientos como lo son motoguadañas, pasteras, palas, carretillas, tractor de cortar el pasto y demás elementos de trabajo. Entendiendo que las sociedades se construyen entre todos, aportando nuestra solidaridad, nuestro compromiso y dedicación es que en el año 2020 se aprobó la ordenanza que crea el Fondo para La Ayuda a Instituciones y que se solventa con la donación del 15% de las dietas de los concejales del Frente Ciudadano y la donación de los sueldo de los funcionarios designados por el Ejecutivo, con dicho fondos dimos respuestas a las necesidades que surgen día a día en cada institución de nuestra ciudad. En lo que va desde la creación de este programa llevamos entregando más de $7Millones de pesos a todas ellas. Este monto se suma a los $49 Millones que entregamos en subsidios no reintegrables en los casi 3 años y medio a todas las instituciones. NO HUBO ni un solo Club de nuestra ciudad, Ni una sola Escuela, Ni una sola institución que haya cruzado las puerta de la municipalidad para requerir una ayuda económica y se haya ido con las manos vacías de no haber tenido respuestas. Nosotros, quienes formamos parte de este gobierno municipal, realmente estamos convencidos que esos espacios, esos ámbitos nos fortalecen como sociedad y nos ayudan a pensar y crear la ciudad que queremos. Para finalizar, quiero en primer lugar agradecer nuevamente a todos por estar, a toda la familia municipal: los trabajadores de planta, contratados, funcionarios, a este cuerpo legislativo por la labor llevada adelante y quiero leerles un fragmento del libro de los Discursos de Alejo Peyret reeditado en el año 2022…. que sintetiza un poco todo: Cuando la Colonia San José cumplió 21 años. Alejo Peyret dirigió un discurso a los colonos, en esa misma plaza. En esa oportunidad les recordó su desembarco en medio del monte, resaltando que “a pesar de aquellos sinsabores” estaban “contentos y pletóricos de esperanzas”, que “la alegría reinaba en torno a los campamentos y las canciones resonaban en el bosque”. En ese mismo discurso, Peyret le recordó a los colonos que a poco de instalarse la colonia debió aprender a luchar “contra los elementos, contra las plagas (…) contra la langosta, la terrible plaga de Egipto”. Dijo “ella les dio la bienvenida cuando llegaron (…) Fue un comienzo desafortunado” sin embargo “a pesar de todos los contratiempos la colonia no ha dejado de progresar. Miren… En estos tres años y meses que llevamos al frente conduciendo los destinos de nuestra ciudad han ocurrido situaciones inesperadas, otras inéditas, que nos han hecho replantear las necesidades. Hemos actuado con responsabilidad, siempre sobre la base del respeto y convencido de que es lo mejor para la ciudadanía, porque amamos lo que hacemos y sobre todo amamos nuestra ciudad. Tuvimos errores, ¿cómo no tenerlos? si somos humanos, pero créanme que nuestro norte siempre ha sido y es la transformación de San José a una ciudad más inclusiva, con más oportunidades, con más desarrollo, que no expulse a nadie y en la que todos queramos vivir. Tengamos la grandeza de dejar de lado las disputas sin sentido para avanzar hacia el futuro. Para esto, tengan la plena certeza que siempre van a contar conmigo. Construyamos entre todos.

De esta manera, dejo oficialmente inauguradas las Sesiones Ordinarias de este año 2023 Muchas gracias!