APERTURA DE PASOS FRONTERIZOS CON LA R.O.U.

EN EL TRANSCURSO DEL FIN DE SEMANA PRÓXIMO PASADO, SE PRODUJO LA APERTURA DE LOS PASOS FRONTERIZOS CON LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, PUENTES “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN (GUALEGUAYCHÚ-FRAY BENTOS) Y GRAL. JOSÉ G. ARTIGAS” (COLÓN-PAYSANDÚ). FUE HABILITADO COMO “CORREDOR SEGURO TERRESTRE” PARA LO CUAL FUE APROBADO EL “PROTOCOLO PASO FRONTERIZO ENTRE RÍOS”.

A PARTIR DEL DÍA VIERNES SE HABILITÓ UN PUESTO SANITARIO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL LADO ARGENTINO, EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE PERSONAL DE LA POLICÍA DE ENTRE RÍOS (JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN) IMPLEMENTANDO PARA ELLO TURNOS ROTATIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS.

RESPECTO DEL PROTOCOLO DE INGRESO A ARGENTINA SE EXIGE: ARGENTINOS RESIDENTES EN ARGENTINA DEBERÁN CONTAR CON EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO CON UNA ANTELACIÓN DE 14 DÍAS –PCR NEGATIVO REALIZADO EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA CON 72 HORAS DE ANTELACIÓN – QUEDAN EXIMIDOS DE ESTA PRUEBA LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. LAS PERSONAS DOMICILIADAS EN LOCALIDADES FRONTERIZAS SITUADAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 50 KMS. DEL CORREDOR SEGURO, DEBERÁN ACREDITAR SU DOMICILIO ANTE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PUDIENDO INGRESAR AL PAÍS CON UN TEST DE ANTÍGENOS REALIZADO DENTRO DE LAS 24 HORAS PREVIAS, O BIEN EL PCR DE 72 HORAS MENCIONADO ANTERIORMENTE. LAS PERSONAS QUE NO TENGAN EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON EL PERÍODO DE CUARENTENA Y REALIZARSE UN PCR AL SÉPTIMO DÍA DE SU ARRIBO AL PAÍS, CUYO RESULTADO DEBERÁ SER NEGATIVO COMO CONDICIÓN DE FINALIZACIÓN DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO. EN CUANTO A LOS MENORES DE EDAD AUNQUE NO TENGAN LAS DOS DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS PODRÁN INGRESAR AL PAÍS Y ESTARÁN EXIMIDOS DE REALIZAR CUARENTENA COMO TAMBIÉN DE LOS TEST MENCIONADOS.

A LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES SE LES EXIGIRÁ LAS MISMAS CONDICIONES, AUNQUE ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR UN SEGURO DE SALUD “COVID 19”, CON COBERTURA DE SERVICIOS DE INTERNACIÓN, AISLAMIENTO Y/O TRASLADOS SANITARIOS PARA QUIENES RESULTEN POSITIVOS, SOSPECHOSOS O CONTACTOS ESTRECHOS.

EN EL CASO DE INGRESO AL URUGUAY: EN ESE PAÍS CONTINÚAN VIGENTES LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA EL INGRESO ESTABLECIDAS EN EL DECRETO Nº 195/2020 Y SUS POSTERIORES MODIFICATORIAS. LOS CIUDADANOS URUGUAYOS COMO LOS EXTRANJEROS DEBERÁN ACREDITAR: HABER RECIBIDO LA ÚNICA O LAS DOS DOSIS CONTRA EL VIRUS (SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE VACUNA SUMINISTRADA) APROBADAS EN SU PAÍS DE ORIGEN – ACREDITAR UN RESULTADO NEGATIVO DE PCR, DE 72 HORAS PREVIAS (EXCEPTUADOS MENORES DE 6 AÑOS) – REALIZAR AL SÉPTIMO DÍA DE ESTADÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL URUGUAYO UN NUEVO PCR – COMPLETAR UN FORMULARIO ELECTRÓNICO QUE TENDRÁ CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. ADEMÁS PARA LOS EXTRANJEROS DEBERÁN DISPONER DE UNA COBERTURA DE SALUD EN URUGUAY.

EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO PARA INGRESO A ARGENTINA SERÁ: DE 08.00 A 20.00 HORAS TODOS LOS DÍAS. PODRÁ SER MODIFICADO EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE MIGRACIONES, SANIDAD DE FRONTERAS Y GENDARMERÍA.

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415