Anabella Lubo: “celebramos esta sanción que protege y apoya las actividades turísticas de la provincia y a las y los trabajadores”

Es ley el proyecto de Emergencia del Sector Turístico en Entre Ríos impulsado por el Bloque Justicialista CREER Entre Ríos y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados al haber obtenido sanción definitiva en el Senado este miércoles.

En esta línea, la Secretaria de Educación Cultura y Turismo de San José, Anabella Lubo declaró: “celebramos esta sanción que protege y apoya las actividades turísticas de la provincia y a las y los trabajadores, ya que es condición para ser empresa beneficiada el impedimento de despidos mientras dure la pandemia”

“No considero que sea la solución a la crisis por la que está atravesando el turismo, ya que no solo dependemos de no abonar un impuesto o contar con facilidades de pago para deudas contraídas, pero sí es un gran alivio para todos nuestros prestadores que desde Marzo 2020 no tienen facturación, o la misma se ha reducido en un 90%”, remarcó la funcionaria agregando: “la crisis no solo afecta a las empresas turísticas (transporte, alojamiento, gastronomía, complejos termales y recreativos, agencias de viajes, guías de turismo y de pesca) sino que también ya es casi inexistente el gasto e inversiones vinculadas a éste tipo de actividad; lo que deriva en menor posibilidades laborales vinculadas a la construcción, mano de obra y desarrollo de oficios”.

“Lamentablemente hoy en nuestra ciudad somos doblemente damnificados con la obligatoriedad de volver a fase 1 con lo sucedido en Colón. Nos apena la situación ya que como todos, el sector turístico ha realizado inversiones y un esfuerzo enorme por poder llegar a cumplir los protocolos dispuestos para las flexibilizaciones que se venían dando. Había otro espíritu, una esperanza que no estábamos tan lejos de volver a la nueva “normalidad” y un pedido colectivo de reapertura al turismo intra provincial”, concluyó la referente de la cartera turística de San José.