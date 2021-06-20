SAN JOSE: MASCULINO FUE DETENIDO CUANDO VOLVIÓ A SUSTRAER ELEMENTOS EN LA MISMA FARMACIA
A RAÍZ DE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UNA CONOCIDA FARMACIA DE SAN JOSÉ, UBICADA SOBRE CALLE MITRE, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR AL TOMAR CONOCIMIENTO QUE EL MISMO MASCULINO SOSPECHADO POR SUSTRAER ELEMENTOS DÍAS ATRÁS, HABÍA REGRESADO Y UTILIZANDO EL MISMO MODUS OPERANDI SUSTRAJO ELEMENTOS DEL ESTANTE PARA LUEGO GUARDARLOS ENTRE SUS PRENDAS. ATENTO A ESTO Y A RAÍZ DE LO OCURRIDO SE COMUNICA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN DISPONE LAS DILIGENCIAS A SEGUIR. UNA VEZ REALIZADA LA REQUISA CORRESPONDIENTE, DONDE SE LE ENCONTRÓ VARIOS PERFUMES DE MUJER Y DE HOMBRE, ESTE SUJETO DE 53 AÑOS ORIUNDO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FUE TRASLADO A JEFATURA DEPARTAMENTAL. DONDE QUEDO ALOJADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA.
APREHENDIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO QUE ALERTABA SOBRE UN INCIDENTE ENTRE VECINOS EN CALLE MITRE E ITUZAINGÓ PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR Y CONSTATA LA PRESENCIA DE UN MASCULINO QUE AL VER LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS COMIENZA A INSULTARLOS Y AGREDIRLOS. ATENTO A ESTO UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, SE TRASLADA A ESTE SANJOSESINO DE 43 AÑOS DE EDAD HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN DONDE QUEDARÁ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES. TAMBIÉN SE INVITA SU PAREJA A RADICAR DENUNCIA PUESTO QUE TAMBIÉN LA AGREDIÓ Y PROVOCÓ DAÑOS EN SU VIVIENDA.
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