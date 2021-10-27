ALLANAMIENTOS Y SECUESTROS DE VEHÍCULOS
EN LA TARDE, NOCHE DE LA FECHA SE REALIZARON TRES DILIGENCIAS JUDICIALES DE ALLANAMIENTO,ORDENADO POR LA JUEZA GARANTÍAS EN TURNO,EN RELACIÓN A UN ROBO OCURRIDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO,EN CALLE LAPRIDA DE LA CIUDAD DE COLON. OPORTUNIDAD DONDE SUSTRAJERON GRAN CANTIDAD DE DINERO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL Y OTRO TANTO EN MONEDA EXTRANJERA. QUE A RAIZ DEL AVANCE DE DICHA INVESTIGACION SE PUEDIERON PLASMAR INFORMES QUE FUERON APORTADOS A LA FISCALIA INTERVINIENTE, REALIZANDOSE UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SITO EN CALLE CASEROS DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE COLOR BLANCO, DOS TELEFONOS CELULARES, LA SUMA APROXIMADA DE 35.000 PESOS, CHEQUES DIFERIDOS Y VARIAS FACTURAS DE COMPRAS. EL SEGUNDO Y TERCER PROCEDIMIENTO FUE REALIZADO EN CALLE DR. BARD DE LA LOCALIDAD EL BRILLANTE DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, DOCUMENTACIÓN VARIA Y EL TERCERO EN CALLE TAVELLA DE ESA LOCALIDAD,ESTE ÚLTIMO CON RESULTADO NEGATIVO.
TODOS LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS GUARDAN DIRECTA RELACIÓN CON EL HECHO INVESTIGADO.
INTERVIENE LA FISCALÍA DE COLON, A CARGO DEL DR. JUAN SEBASTIÁN BLANC Y JUZGADO DE GARANTÍAS A CARGO DE LA DRA. NATALIA CESPEDES.-