ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS Y DOS DETENIDOS INVOLUCRADOS EN UN ROBO A UN KIOSCO DE COLON
EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UN QUIOSCO, UBICADO SOBRE CALLE 12 DE ABRIL Y PRIMERA JUNTA DE COLON, DONDE PREVIO A ROMPER UN CRISTAL DE LA PUERTA DE ACCESO, MASCULINOS INGRESARON AL LUGAR Y SUSTRAJERON BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y GOLOSINAS. TOMA INTERVENCIÓN PERSONAL DE ESTA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTES DE ESTA JEFATURA Y LUEGO DE PROCEDER ANALIZAR LOS INDICIOS RECABADOS EN EL LUGAR, ANALIZANDO MINUCIOSAMENTE REGISTROS FÍLMICOS LOGRARON ESTABLECER LA POSIBLE IDENTIDAD DE LOS AUTORES DEL ROBO, QUIENES ARRIBARON AL LUGAR A BORDO DE UN VEHÍCULO.
DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, CONTANDO CON LOS DATOS FISONÓMICOS, DE VESTIMENTA, COMO ASÍ TAMBIÉN EL AUTO EN EL QUE SE CONDUCÍAN, EFECTIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DESPUÉS DE UNA ARDUA TAREA INVESTIGATIVA, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE ESTE DEPARTAMENTO, LOGRAN SOLICITAR ÓRDENES DE ALLANAMIENTO Y REQUISA LAS QUE FUERON EMANADAS DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO.
POR TAL MOTIVO EN LA TARDE DE HOY DE MANERA SIMULTÁNEA SE LLEVARON A CABO DOS ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, QUE SE PROLONGARON HASTA HORAS DE LA NOCHE, EL PRIMERO EN CALLE LIMA AL 300 LUGAR HABITADO POR UN FUNCIONARIO POLICIAL, DE 29 AÑOS, DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN EQUIPO DE TELEFONÍA CELULAR Y UN VOLKSWAGEN GOL COLOR GRIS.
EN TANTO EL OTRO LUGAR DONDE IRRUMPIÓ PERSONAL POLICIAL, FUE UNA FINCA UBICADA SOBRE CALLE CASTELLI AL 600, LUGAR DONDE VIVE UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD Y EN DONDE SI BIEN NO SE ENCONTRARON ELEMENTOS DE INTERÉS, HAY INDICIOS QUE LO UBICARÍA EN EL LUGAR DEL HECHO POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A SU DETENCIÓN.
SE CONTINÚA CON LA PESQUISA Y BÚSQUEDA INTENSA DE OTRO MASCULINO DE 35 AÑOS DE EDAD QUIEN PARTICIPÓ EN EL HECHO Y QUE ESTÁ IDENTIFICADO. LOS JÓVENES DETENIDOS QUEDARON ALOJADOS EN DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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