ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS EN SAN JOSÉ Y BARRIO EL BRILLANTE
EN RELACIÓN A UN ILÍCITO PERPETRADO EN UN OBRADOR, UBICADO SOBRE RUTA 26 Y BARRIO PERUCHO VERNE, AL TOMAR CONOCIMIENTO DEL HECHO, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR Y LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS E INDICIOS RECABADOS SE PUDO UBICAR LOS LUGARES DONDE PODRÍAN ENCONTRARSE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS COMO ASÍ TAMBIÉN LOS AUTORES DEL HECHO DELICTIVO. ATENTO A ESTO SE SOLICITA ÓRDENES DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA , LLEVÁNDOSE A CABO DE MANERA SIMULTÁNEA, EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY, PARA DOS DOMICILIOS, UNO UBICADO EN BARRIO EL BRILLANTE, HABITADO POR UN MASCULINO DE 45 AÑOS, DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE VEINTICUATRO BOLSAS DE CEMENTO DE 50 KM CADA UNA Y EN EL OTRO DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE ENTRE RÍOS DE SAN JOSÉ, HABITADO POR UN CIUDADANO DE 60 AÑOS DE EDAD SE ENCONTRÓ CUARENTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO COMO LAS ANTES INDICADAS Y DENUNCIADAS COMO SUSTRAÍDAS. SE ACTUÓ CON CONOCIMIENTO DE LA FISCAL DRA MICAELA DI PRETORO, PROCEDIÉNDOSE A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DOS MASCULINOS. CONTINUÁNDOSE CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
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