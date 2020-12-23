ALLANAMIENTOS POR UN HECHO DE DAÑOS Y LESIONES GRAVES
EN RELACIÓN A UN HECHO OCURRIDO EL DÍA DE AYER EN DONDE SE COMISIONAN MÓVILES A UN DOMICILIO DE CALLE PASO DE LOS ANDES AL 600, DE ESTA CIUDAD, POR UN SUPUESTO INCENDIO EN LA VIVIENDA. EN EL LUGAR LOS FUNCIONARIOS QUE ARRIBARON SE ENTREVISTARON CON LOS DAMNIFICADOS LOS CUALES MANIFIESTAN HABER SIDO AGREDIDOS MIENTRAS DORMÍAN POR TRES O CUATRO MASCULINOS, PUDIENDO LLEGAR A IDENTIFICAR A UNO DE ELLOS, PERO DESCONOCIENDO LOS MOTIVOS DE SU ACCIONAR. DE ESTE ILÍCITO RESULTÓ CON LESIONES UN CIUDADANO DE 50 AÑOS QUE FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA PARA SER ASISTIDO. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE INICIÓ ACTUACIONES DE OFICIO, EN DONDE INTERVINO PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE LOGRÓ SOLICITAR ÓRDENES DE ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE HOY EN UN DOMICILIO EN CALLE ALVEAR AL 300, LUGAR HABITADO POR UN JOVEN DE 23 AÑOS, DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA, LO MISMO OCURRIÓ EN UNA VIVIENDA DE CALLE BOULEVARD GAILLARD AL 600 EN DONDE SE INCAUTÓ PRENDAS DE VESTIR. FUERON TRASLADADOS PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN DOS CIUDADANO DE 26 Y 23 AÑOS QUE QUEDARON SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑOS Y LESIONES GRAVES.
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