ALLANAMIENTOS POR ESTUPEFACIENTES EN COLÓN
EL PASADO MIÉRCOLES EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE DIV. TOXICOLOGÍA DE JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, PROCEDIÓ A REALIZAR UNA SERIE DE TRES ALLANAMIENTOS EN MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON LA FISCALÍA DEL DR. PERROUD ALEJANDRO, DE ESTA FORMA SE PUDO DESBARATAR UNA ORGANIZACIÓN QUE SE ENCONTRABA CONFORMADA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD Y DOS DE SUS HIJOS TAMBIÉN MAYORES DE EDAD CON LOS CUALES SE ENCARGÓ DE DISTRIBUIR ESTUPEFACIENTES FRACCIONADOS DIRECTAMENTE PARA CONSUMO POR EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ENTRE LA POBLACIÓN DE ESTA CIUDAD, ES ASÍ QUE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CULMINÓ CON LA CORRESPONDIENTE REQUISA DE LAS VIVIENDAS HABITADAS Y FRECUENTADAS POR LOS SOSPECHADOS, EN ESTA MEDIDA SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES, PRECISAMENTE COCAÍNA Y MARIHUANA, JUNTO CON ELEMENTOS DE CORTE, BALANZAS Y OTROS ELEMENTOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA LA ETAPA DE ESTIRAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE LA MERCANCÍA, ASÍ TAMBIÉN SE PROCEDIÓ CON EL SECUESTRO DE UN VEHÍCULO MARCA VW TIGUAN COLOR GRIS Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO WAVE EN LOS QUE TRANSPORTABAN LOS ESTUPEFACIENTES AL REALIZAR LAS ENTREGAS DE METODOLOGÍA CONOCIDA COMO “DELIVERY”, MARCÁNDOSE ADEMÁS QUE EL VOLUMEN DE VENTA RESULTABA SER TAN ABRUMADOR QUE ADEMÁS DEL SECUESTRO TÍPICO QUE AMERITA ESTE TIPO DE DELITOS, SE REALIZÓ TAMBIÉN EL SECUESTRO DE GRAN CANTIDAD DE ELECTRODOMÉSTICOS QUE SE DETALLAN:(01 )TELEVISOR LED DE 32 PULGADAS, UNA(01)CONSOLA DE JUEGOS ,PLAY STATION 4, (01) TELEVISOR DE 43 PULGADAS, (05) CELULARES, (01)PARLANTE INTELIGENTE,(01) UNA HELADERA SIN USO, (01) UNA BICICLETA MARCA PIERCE (01) UNA BALANZA DE PRESICION,(05) PLANTAS DE MARIGUANA,(01) RECIPIENTE DE PLASTICO CON COCAINA, PESAJE CERCANO AL MEDIO KILO,Y DINERO EN EFECTIVO(ALREDEDOR DE 30.000 PESOS), TODOS ELEMENTOS QUE ENCONTRABAN EN LA VIVIENDA UBICADA EN Bº OMBÚ, DADO A QUE SE EVIDENCIABA QUE TODO PROVENÍA DEL DINERO QUE GENERABA EL COMERCIO DE LAS DROGAS, LO QUE SE ENCONTRABA ACREDITADO EN EL EXPEDIENTE FISCAL. LAS DOS FEMENINAS DETENIDAS,QUEDARON ALOJADAS EN CRÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR, POR OFICIO Nº 358 PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DE COLON, A CARGO DE LA DRA. NATALIA CESPEDES, LEGAJO FISCAL Nº 020/10 POR S/ACTUACIONES DE OFICIO LEY 10.566 NARCOMENUDEO, HABIENDO SIDO EXAMINADAS POR MÉDICO POLICIAL DE TURNO .EL MASCULINO, DE 22 AÑOS EDAD, ARGENTINO, SOLTERO, QUEDÓ ALOJADO EN ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL.-
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JEFATURA DPTAL. COLON
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