ALLANAMIENTOS EN EL BRILLANTE Y SAN JOSE A RAÍZ DISPUTA A LOS TIROS EL PASADO SÁBADO
PERSONAL DE LA JEFATURA DPTAL. COLON REALIZÓ UN INVESTIGACIÓN CON MOTIVO DE LA DENUNCIA RADICADA POR UN CIUDADANO DE 22 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE EN CONTRA DE UN MASCULINO DE 24, QUIEN VIVE EN BARRIO EL BRILLANTE, EL CUAL HABRÍA EFECTUADO 02 DISPAROS DE ARMA DE FUEGO HACIA LA VIVIENDA DEL DENUNCIANTE, DESDE EL INTERIOR DE UN RENAULT 12 ROJO Y SIN LESIONAR A NADIE. POSTERIORMENTE DE REALIZAR LA DENUNCIA SE DIRIGIÓ CON SU AMIGO Y SE CONDUCÍAN UNA MOTO COLOR AZUL MARCA YAMAHA Y LE EFECTÚAN DISPAROS SOBRE LA VIVIENDA COMO VENGANZA DEL HECHO DENUNCIADO SIENDO ESTE DOMICILIO EN LA FINCA UBICADA EN EL BARRIO EL BRILLANTE DE INMEDIATO, GRACIAS A LA RAPIDEZ DEL ACCIONAR POLICIAL FUERON DETENIDOS LOS INDIVIDUOS SE TRASLADABAN EN LA MOTOCICLETA TOMANDO INTERVENCIÓN AL FISCAL EN TURNO A CARGO DEL DR. BLANC.-
POR TAL MOTIVO EN LA TARDE DE HOY Y DE MANERA SIMULTÁNEA SE REALIZARON TRES ALLANAMIENTOS; LOS QUE FUERON EMANADOS POR EL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DEL DEPARTAMENTO COLON, EL PRIMERO EN CALLE GUEMES 1000 DE SAN JOSE, EN LA VIVIENDA DE UN CIUDADANO DE 36 AÑOS DE EDAD,SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO (01) CAÑO DE METAL OXIDADO SIN NUMERACIÓN VISIBLE DE APROXIMADAMENTE 30 CM. DE LONGITUD,(01) CAÑÓN DE ALZA Y GUIA DE APROXIMADAMENTE 40 CM DE LONGITUD, SIN NUMERACIÓN VISIBLE, UNA CULATA DE MADERA, LA TOTALIDAD DE (59) PLANTINES DE MARIHUANA ALREDEDOR DE 420 GRAMOS,SE DIO INTERVENCIÓN A PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE TOXICOLOGÍA.
EL SEGUNDO EN LA FINCA, UBICADA SOBRE CALLE MITRE 3150 DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, DONDE SE ENCONTRABA UN JOVEN DE (22), SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE CARTUCHERÍA DE ALTO CALIBRE, (03) CINTOS PORTA MUNICIONES Y UN SILENCIADOR DE FABRICACIÓN CASERA CALIBRE 22.-
EL TERCERO EN UNA VIVIENDA DE CALLES PASTEUR Y DR, BARD DE BARRIO EL BRILLANTE, LUGAR DONDE VIVE UN JOVEN DE 24 AÑOS,SE PROCEDIÓ ALFORMAL SECUESTRO (01) ESFERA DE PLOMO TIPO BRENNEKE, FUNDA DE ARMA LARGA,MARCA DEPREDADOR DE COLOR VERDE,( 01) UNA BAQUETA CASERA DE ALAMBRE , DOS CARTUCHOS SERVIDOS DE ESCOPETA AMBOS CALIBRE 16 Y 01 CAJA DE CARTUCHOS VACIOS MARCA REMINGTON CALIBRE 16 Y UNA ESCOPETA MARCA CENTAURO CALIBRE 16, CULATA DE MADERA.
INTERVINO EN LOS PROCEDIMIENTOS PERSONAL DE LAS DIVISIONES OPERACIONES Y SEGURIDAD, INVESTIGACIONES, CRIMINALÍSTICA, TOXICOLOGÍA.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415