ALLANAMIENTO Y SECUESTRO
A RAÍZ DE DENUNCIA RADICADA POR UNA FEMENINA EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDIÓ A REALIZAR ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UNA FINCA UBICADA SOBRE CALLE RAMÍREZ AL 100 LUGAR HABITADO POR LA EX PAREJA DE LA VÍCTIMA, UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE (01) UNA ESCOPETA DOBLE CAÑO,CALIBRE 16,CULATA DE MADERA, SIN MARCA VISIBLE, CON NÚMERO DE SERIE ORIGINAL, (01) CARTUCHO MARCA AM CALIBRE 16,(01) CARTUCHO MARCA ACTIVE CALIBRE 16 DE FOGUEO Y (01) PISTOLON, SIN MARCA NI NUMERACIÓN VISIBLE, CON EMPUÑADURA MADERA LABRADA, ELEMENTOS HALLADOS EN GALPÓN DE MECÁNICA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA VIVIENDA.EN CUANTO AL MASCULINO SE PROCEDIÓ A NOTIFICARLO DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIONES EMANADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE COLON. QUEDANDO EL SUJETO SUPEDITADO A LA CAUSA .-
COMUNICADO:
MEDIANTE EL PRESENTE COMUNICADO SE INFORMA A TODA LA POBLACIÓN QUE QUEDÓ FUERA DE SERVICIO EL TELÉFONO FIJO DE LA COMISARÍA UBAJAY.POR TAL MOTIVO SE PONE A DISPOSICIÓN EL NÚMERO CELULAR DEL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA (0343)4226925.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415