ALLANAMIENTO Y SECUESTRO EN COMISARÍA LA PICADA
EN HORAS DE LA TARDE DEL PASADO JUEVES PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A DAR CUMPLIMIENTO A MANDAMIENTO JUDICIAL EMANADO DEL JUZGADO DE GARANTÍAS DE ESTA CIUDAD, LLEVANDO A CABO ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO EL BRILLANTE
HABITADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE (01) TROZO DE CAÑO CORTADO POSIBLEMENTE DE AIRE COMPRIMIDO.
DICHO PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA RELACIONADO A UN LEGAJO DE INVESTIGACIÓN CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO POR LA POSIBLE EXISTENCIA DE ARMAS DE FUEGO.-
SE DENUNCIARON ENTRE HERMANOS.
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA LA PICADA, TOMA CONOCIMIENTO E INTERVIENE TRAS DENUNCIAS RADICADAS POR DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD QUIENES MANIFESTARON, QUE EN UNA VIVIENDA DE DICHA LOCALIDAD SE HABRÍA PRODUCIDO UN PROBLEMA FAMILIAR POR SUMA ADEUDADA DE DINERO. ENTRE UNA FEMENINA, LA CUAL CONCURRIÓ AL DOMICILIO DE SU HERMANO, SOLICITANDO QUE LE DEVUELVA EL DINERO NO RECIBIENDO RESPUESTA DEL JOVEN.
POR TAL MOTIVO LE SUSTRAE EL CELULAR Y UNA PARTE DEL DINERO ANTE ESTO EL MASCULINO DAMNIFICADO LE ARROJA UNA PIEDRA IMPACTANDO LA MISMA EN EL VEHÍCULO DE LA CIUDADANA COMO ASÍ TAMBIÉN A SU PERSONA, PROVOCANDO LESIONES DE CARÁCTER LEVES, LA CUALES NECESITARON ATENCIÓN MÉDICA, EN NOSOCOMIO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
AMBAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL HECHO, SOLICITARON MEDIDAS CAUTELARES, DANDO INTERVENCIÓN POR PERSONAL POLICIAL A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO QUE SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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