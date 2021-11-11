ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE UN ARMA EN VILLA ELISA
EN RELACIÓN A DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TRÁMITE ANTE EL JUZGADO DE PAZ DE ESA LOCALIDAD. PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA EN EL DIA DE LA FECHA , APROXIMADAMENTE A LAS 16:30 HORAS DIÓ CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL CONSISTENTE EN ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UN VIVIENDA UBICADA EN CALLE HOLT AL 900, OCUPADA POR EL DENUNCIADO Y EN BÚSQUEDA DE ELEMENTOS PROBATORIOS EN LA CAUSA. DILIGENCIA QUE ARROJÓ RESULTADO SATISFACTORIO YA QUE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA ESCOPETA CALIBRE 16, DOBLE CAÑO.POSTERIORMENTE SE NOTIFICÓ AL MASCULINO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS IMPUESTAS POR EL JUZGADO INTERVINIENTE.QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA JUDICIAL.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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