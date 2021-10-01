ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO
EN RELACIÓN A UN HECHO QUE OCURRIÓ, EN HORAS DE LA TARDE EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO RURAL DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE UN CIUDADANO FUE VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE SU PROPIEDAD.
LUEGO DE HACERSE PRESENTE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE ESTA JEFATURA Y RECABAR INDICIOS, FUERON COTEJADOS POR PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, QUE SUMADO A OTROS ELEMENTOS, LOGRARON DAR CON UN POSIBLE SOSPECHOSO. REUNIENDO TODAS ESTAS PRUEBAS SE SOLICITA ORDEN DE ALLANAMIENTO, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN Y DE ESTA MANERA, A LAS 18:00 HS DE HOY, SE IRRUMPE EN UNA VIVIENDA DE CALLE MONTEAGUDO Nº 420 DE LA CIUDAD DE COLON, HABITADA POR UNA FEMENINA DE 40 AÑOS QUE MANIFESTÓ QUE SE ENCONTRABA AL CUIDADO DE LA VIVIENDA.
LOGRÁNDOSE EL SECUESTRO DE 01 ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38 CORTO SPECIAL, LA CUAL NO CONTABA CON LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA SU TENENCIA.
POR TAL MOTIVO SE INICIÓ UN LEGAJO POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. EN LO QUE RESPECTA A ELEMENTOS INTERESADOS PARA EL SECUESTRO ARROJÓ RESULTADO NEGATIVO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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