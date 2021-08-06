ALLANAMIENTO Y RECUPERO DE ELEMENTOS.
A RAÍZ DE UNA DENUNCIA RADICADA POR UN CIUDADANO, MAYOR DE EDAD, POR LA SUSTRACCIÓN DESDE SU DOMICILIO DE VARIOS ELEMENTOS. EN HORAS DE LA TARDE PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, REALIZÓ UN ALLANAMIENTO POR MANDAMIENTO JUDICIAL EN UNA FINCA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA Nº 69, TIERRA DEL FUEGO DE SAN JOSE.
EL MISMO ARROJÓ RESULTADO POSITIVO, YA QUE SE LOGRÓ RECUPERAR EFECTOS DE LOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS A ESTA PERSONA Y ADEMÁS OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS ACAECIDOS ÚLTIMAMENTE EN LA ZONA.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415