ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN EN COLÓN POR UN HECHO OCURRIDO EN SAN JOSÉ
A RAÍZ DE UN HECHO PERPETRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL DÍA LUNES 23 DEL CORRIENTE MES, PERSONAL DE LA COMISARÍA SAN JOSÉ, SE ABOCÓ AL ANÁLISIS DE INDICIOS RECOLECTADOS, OBSERVANDO EL ACCIONAR DE UN SUJETO QUE INGRESA A UNA PROPIEDAD Y SUSTRAE UNA PRENDA DE VESTIR. EN UN TRABAJO EN CONJUNTO CON EFECTIVOS DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES SE PUDO DETERMINAR LA IDENTIDAD DE ESTA PERSONA. ATENTO A ESTO Y LUEGO DE REUNIR LAS PRUEBAS SUFICIENTES SE SOLICITÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE CALLE 12 DE ABRIL AL 1300. LUGAR HABITADO POR EL SOSPECHADO, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN, SE TRASLADA A ESTE CIUDADANO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN DONDE QUEDÓ ALOJADO EN CALIDAD DE DETENIDO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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